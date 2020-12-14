|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:13
hume написав:
Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было.
есть такое слово ипотека, сильно влияет на доходность, миллион долярчиков купит квартиру для сдачи в аренду и цена аренды упадет ниже плинтуса, а цена входа наоборот улетит в космос. Поскольку у нас всё наоборот, нам такое не светит. Вангую после войны существенный рост рынка аренды, при умеренных ценах на бетон. Люди посмотрят на Мариуполь и 5 раз подумают покупать ли им вообще ту недвижимость.
hume написав:
Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать).
в нашем случае безопасность = аренда. Мои арендаторы сбежали в феврале в Польшу, и ничего их больше не волнует. Ни война ни недвижимость.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 05 сер, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14258
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2060 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:26
Ну война закончится через полтора года и пиздец... цены туземун)
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21707
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 20:28
барабашов написав:
Мак Дональдс то когда откроется?
ретровиль уже открылся после ракеты. А был хорошо обгоревший. Наверное даже в войну сетевому ритейлу работать выгодно. А ларьки напротив стоят закрытые. Хоть их и не бомбили.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14258
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2060 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:24
hume написав:
Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать). Окупаемость до 15 лет (про сто аренд я вообще промолчу) характерна только таким рынкам как наш, с высоким риском и правильными точками входа ( и выхода
). Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было. Это на примере обычной ожднухи в спальнике типа новой москвы, без всяких там вертикальных и горизонтальных нарезок на кавалерки.
К нашим беженцам после жизни в реальной Европе потихоньку начинает доходить, что цены в Европе ну совсем не такие как в Киеве. А сколько шума было на ветке, ежемесячно тема обсасывалась, что в Киеве дороже, чем во всей Европе. На окраине Варшавы цена кавалерки к 3 куе/метр подбирается)
Там зарабатывали не на аренде, а на росте стоимости недвижимости.
Аренда это побочный доход.
Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7106
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1607 раз.
- Подякували: 1904 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:33
UA написав: hume написав:
Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать). Окупаемость до 15 лет (про сто аренд я вообще промолчу) характерна только таким рынкам как наш, с высоким риском и правильными точками входа ( и выхода
). Мониторил еще в прошлом году мокшанский рынок, там 15 лет окупаемости тоже за счастье было. Это на примере обычной ожднухи в спальнике типа новой москвы, без всяких там вертикальных и горизонтальных нарезок на кавалерки.
К нашим беженцам после жизни в реальной Европе потихоньку начинает доходить, что цены в Европе ну совсем не такие как в Киеве. А сколько шума было на ветке, ежемесячно тема обсасывалась, что в Киеве дороже, чем во всей Европе. На окраине Варшавы цена кавалерки к 3 куе/метр подбирается)
Там зарабатывали не на аренде, а на росте стоимости недвижимости.
Аренда это побочный доход.
Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.
rjkz, думає, зможе розказати, як вдобно там брати рефінанс іпотеки кешем після чергового подорожання об"єкта нерухомості.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29396
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2526 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:34
Смотрел в польше доходный дом в виде коттеджа с комнатами за 400к$. Доходность так себе, а будет локдаун и всё станет.
И с отоплением трабл. Углём топят, как шахтёры.
Мне украино польский подрядчик сказал, что на флипе квартир, как у нас заработать не выйдет. И вообще из Польши уезжают почему-то в Канаду. Говорит состоятельные срыгивают- уверены, что война будет и у них
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 05 сер, 2022 21:40, всього редагувалось 2 разів.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 785
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:36
Прохожий написав: roberto dark написав:
в Ізраїлі залежності де що і як. Тут багато факторів впливають. Може бути будка на горищі в якомусь клоповнику в Тель-авіві,яку араби за дешево зліпили і яку за 900$ буде знімати якийсь умовний розвозчик піцци і цілувати руку. Потім всякі пристройки в гаражах, поділені старі аеродроми, півпідвали зроблені під житло та інше. Хороша квартира за лям $, куплена в правильній локації здається чемним квартирантам за 2000$ ЧИСТИМИ ( без податків) на рік вперед отримуються чеки, які вкладаються в банк і ви загораєте під пальмою на пляжі і не паритесь
. А здавати 4 квартири в Києві БІЖЕНЦЯМ, то вибачайте зовсім інша історія. Швидше схоже на працю))
1мио вложения, 2.4% годовых, овер 40лет окупаемости, отличная инвестиция)
А чем плохо? Во первых такие квартиры хорошо растут в цене. Каждый год до сотни тыс долларов. Во вторых сдаются без мебели ( с мебелью +1000$ и более), а ремонт базовый от застройщика вкл кухню, шкафы, кондиционеры, сантехнику. А самое главное нет просадок как в Украине, когда рынок складывается вдвое-втрое. Хотя будки для заробитчан по 900$ сдавать выгоднее конечно же ( кроме шуток).
Востаннє редагувалось roberto dark
в П'ят 05 сер, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 968
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37
барабашов написав: beee написав:
Кстати, Ocean Plaza открывается 11 сентября
Мак Дональдс то когда откроется?
Зару и Бершку с Пул Биром открывать не надо
министр Кулеба на коленях стоит в адм. США. Может выпросит.
Я вообще не знаю как дальше жить без бигмака. Жизнь кончена
-
beee
-
-
- Повідомлень: 785
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:23
А есть сейчас интересные дома инвестировать?
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21707
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 00:46
hume написав: Прохожий написав: roberto dark написав:
в Ізраїлі залежності де що і як. Тут багато факторів впливають. Може бути будка на горищі в якомусь клоповнику в Тель-авіві,яку араби за дешево зліпили і яку за 900$ буде знімати якийсь умовний розвозчик піцци і цілувати руку. Потім всякі пристройки в гаражах, поділені старі аеродроми, півпідвали зроблені під житло та інше. Хороша квартира за лям $, куплена в правильній локації здається чемним квартирантам за 2000$ ЧИСТИМИ ( без податків) на рік вперед отримуються чеки, які вкладаються в банк і ви загораєте під пальмою на пляжі і не паритесь
. А здавати 4 квартири в Києві БІЖЕНЦЯМ, то вибачайте зовсім інша історія. Швидше схоже на працю))
1мио вложения, 2.4% годовых, овер 40лет окупаемости, отличная инвестиция)
Как там говорили, что за безопасность нужно доплачивать).
>Безпека
>Ізраїль
хммммм...
Тільки сьогодні чергове загострення, удар по палестинцях, у відповідь величезна пачка ракет. І це схоже у них ніколи не припиниться, на відміну від України з рф - тут НАТО + остаточний розпад імперії і все.
Тобто навіть війна на нерухомість впливає менше, ніж правильна іпотека.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22906
|10453610
|
П'ят 05 сер, 2022 19:42
Frant
|
|1111
|4836423
|
|
|3
|3890
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|