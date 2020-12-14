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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10169101701017110172

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 102
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
21%
21
4. 901 - 1000
19%
19
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:58

  Унуноктий написав:А есть сейчас интересные дома инвестировать?

Звісно.
Тут є багато ріелторів новобудівців.
Вони накидають тобі варіантів. І щоб купити дешево, і побудували швидко, і в оренду задорого.
Інвестуй, доки не пізно, завтра подорожчає!
Особливу увагу зверни на новобуди в Ірпені, Борисполі, Бородянці - попит переміщується туди.
Великі гарні квартири з сучасним плануванням, розвинута інфраструктура, ліс, фонтани, свіже повітря, багаті сусіди - маса достоїнств!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:13

  zerocool написав: І це схоже у них ніколи не припиниться, на відміну від України з рф - тут НАТО + остаточний розпад імперії і все.

Тобто навіть війна на нерухомість впливає менше, ніж правильна іпотека.

Якось дуже обнадійливо звучить. Тут вже навіть Успіх з фронту в вашому "славному" НАТО почав РОЗОЧАРОВУВАТИСЬ, а ви із цієї організації, саме по захисту інтересів та комфорту ситих європейців ( а не українців), собі "ікону" робите. На ваш вік нажаль, СУДЯЧИ ПО ХОДУ ВІЙНИ, конфлікту із росіянами як нацією вистачить "із головою", а може ще й нащадкам залишиться.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 06 сер, 2022 07:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:22

  Frant написав:
  Унуноктий написав:А есть сейчас интересные дома инвестировать?

Звісно.
Тут є багато ріелторів новобудівців.
Вони накидають тобі варіантів. І щоб купити дешево, і побудували швидко, і в оренду задорого.
Інвестуй, доки не пізно, завтра подорожчає!
Особливу увагу зверни на новобуди в Ірпені, Борисполі, Бородянці - попит переміщується туди.
Великі гарні квартири з сучасним плануванням, розвинута інфраструктура, ліс, фонтани, свіже повітря, багаті сусіди - маса достоїнств!

Слушне питання. Напевно здача 4х квартир біженцям, сумарно менше ніж 900 доларів на міс, надихнула шановного пана на подальші інвестиції у КРЖН. Добре, що є із чого вибирати))
roberto dark
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  #<1 ... 10169101701017110172
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