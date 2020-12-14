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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 сер, 2022 06:58
Унуноктий написав:
А есть сейчас интересные дома инвестировать?
Звісно.
Тут є багато ріелторів новобудівців.
Вони накидають тобі варіантів. І щоб купити дешево, і побудували швидко, і в оренду задорого.
Інвестуй, доки не пізно, завтра подорожчає!
Особливу увагу зверни на новобуди в Ірпені, Борисполі, Бородянці - попит переміщується туди.
Великі гарні квартири з сучасним плануванням, розвинута інфраструктура, ліс, фонтани, свіже повітря, багаті сусіди - маса достоїнств!
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Frant
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Додано: Суб 06 сер, 2022 07:13
zerocool написав:
І це схоже у них ніколи не припиниться, на відміну від України з рф - тут НАТО + остаточний розпад імперії і все.
Тобто навіть війна на нерухомість впливає менше, ніж правильна іпотека.
Якось дуже обнадійливо звучить. Тут вже навіть Успіх з фронту в вашому "славному" НАТО почав РОЗОЧАРОВУВАТИСЬ, а ви із цієї організації, саме по захисту інтересів та комфорту ситих європейців ( а не українців), собі "ікону" робите. На ваш вік нажаль, СУДЯЧИ ПО ХОДУ ВІЙНИ, конфлікту із росіянами як нацією вистачить "із головою", а може ще й нащадкам залишиться.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 06 сер, 2022 07:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 07:22
Frant написав: Унуноктий написав:
А есть сейчас интересные дома инвестировать?
Звісно.
Тут є багато ріелторів новобудівців.
Вони накидають тобі варіантів. І щоб купити дешево, і побудували швидко, і в оренду задорого.
Інвестуй, доки не пізно, завтра подорожчає!
Особливу увагу зверни на новобуди в Ірпені, Борисполі, Бородянці - попит переміщується туди.
Великі гарні квартири з сучасним плануванням, розвинута інфраструктура, ліс, фонтани, свіже повітря, багаті сусіди - маса достоїнств!
Слушне питання. Напевно здача 4х квартир біженцям, сумарно менше ніж 900 доларів на міс, надихнула шановного пана на подальші інвестиції у КРЖН. Добре, що є із чого вибирати))
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