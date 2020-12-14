Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:37
Времена сейчас тяжёлые, но сильно бухать тоже не выход. Куда ты инвестировать собрался? В недострой?
Как вариант для тех, кто хочет закопать деньги в бетон это рынок частных домов, вот там можно найти варианты с серьезными скидками. С каждым днём по этому рынку предложений все больше и скидки всё серьёзней.
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:52
Дикая война в Израиле? Ну ты как скажешь )) Сколько израильтян погибло во время этой "дикой" войны? Между прочим глубокой просадки в цене на недвижимость не было в Израиле, даже во время интифады. Некоторая стагнация была но не обвал как в Киеве в разы, даже без войны в 2008. А теперь и страшно подумать что будет...
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:57
Рецесія глобальне явище.
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