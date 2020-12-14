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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10170101711017210173>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:37

  Унуноктий написав:А есть сейчас интересные дома инвестировать?

Времена сейчас тяжёлые, но сильно бухать тоже не выход. Куда ты инвестировать собрался? В недострой?

Как вариант для тех, кто хочет закопать деньги в бетон это рынок частных домов, вот там можно найти варианты с серьезными скидками. С каждым днём по этому рынку предложений все больше и скидки всё серьёзней.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:52

  beee написав:Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь

Дикая война в Израиле? Ну ты как скажешь )) Сколько израильтян погибло во время этой "дикой" войны? Между прочим глубокой просадки в цене на недвижимость не было в Израиле, даже во время интифады. Некоторая стагнация была но не обвал как в Киеве в разы, даже без войны в 2008. А теперь и страшно подумать что будет...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:57

  roberto dark написав:
  beee написав:Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь

Дикая война в Израиле? Ну ты как скажешь )) Сколько израильтян погибло во время этой "дикой" войны? Между прочим глубокой просадки в цене на недвижимость не было в Израиле, даже во время интифады. Некоторая стагнация была но не обвал как в Киеве в разы, даже без войны в 2008. А теперь и страшно подумать что будет...

Рецесія глобальне явище.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 09:10

Велике будівництво
Офис президента: в 16 регионах Украины включая Киевскую область начнется строительство многоквартирных домов для внутренне перемещенных лиц
Строительство займет 5-6 месяцев при стоимости $700 за кв.м. уже меблированной квартиры.
"Временно перемещенные лица смогут жить в этих квартирах, пока их регионы не будут деоккупированы. А когда они вернутся в свои собственные дома, эти помещения будут передавать украинским военным, правоохранителям и медикам, нуждающимся в жилье".
Из тг hugs fund

5-6 мес это можно было начать в мае и к зиме закончить?
Никогда не видел такой быстрой стройки. Хотя в Марике орки какую-то 5-этажку в поле показывают.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Холодный душ для спекулей.

Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:05

  roberto dark написав:
  beee написав:Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь

Дикая война в Израиле? Ну ты как скажешь )) Сколько израильтян погибло во время этой "дикой" войны? Между прочим глубокой просадки в цене на недвижимость не было в Израиле, даже во время интифады. Некоторая стагнация была но не обвал как в Киеве в разы, даже без войны в 2008. А теперь и страшно подумать что будет...

Тогда нам казалась дикой.
А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:07

  BIGor написав:Холодный душ для спекулей.

Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...

Поясните, пожалуйста, что закладывается в этот советско-презрительный термин "спекули"?

А ну оушен открывается в середине сентября
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:10

  beee написав:
  BIGor написав:Холодный душ для спекулей.

Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...

Поясните, пожалуйста, что закладывается в этот советско-презрительный термин "спекули"?

А ну оушен открывается в середине сентября

Спекули? Ну всякие ПроПеры и риспекты, скупающие квартиры пачками.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую.


Куди виклали позицію ПВО?
Чи з якою метою знімали?
Hotab
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