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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:26
Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь
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beee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:37
Унуноктий написав:
А есть сейчас интересные дома инвестировать?
Времена сейчас тяжёлые, но сильно бухать тоже не выход. Куда ты инвестировать собрался? В недострой?
Как вариант для тех, кто хочет закопать деньги в бетон это рынок частных домов, вот там можно найти варианты с серьезными скидками. С каждым днём по этому рынку предложений все больше и скидки всё серьёзней.
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hume
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:52
beee написав:
Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь
Дикая война в Израиле? Ну ты как скажешь )) Сколько израильтян погибло во время этой "дикой" войны? Между прочим глубокой просадки в цене на недвижимость не было в Израиле, даже во время интифады. Некоторая стагнация была но не обвал как в Киеве в разы, даже без войны в 2008. А теперь и страшно подумать что будет...
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roberto dark
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:57
roberto dark написав: beee написав:
Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь
Дикая война в Израиле? Ну ты как скажешь )) Сколько израильтян погибло во время этой "дикой" войны? Между прочим глубокой просадки в цене на недвижимость не было в Израиле, даже во время интифады. Некоторая стагнация была но не обвал как в Киеве в разы, даже без войны в 2008. А теперь и страшно подумать что будет...
Рецесія глобальне явище.
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flyman
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Додано: Суб 06 сер, 2022 09:10
Велике будівництво
Офис президента: в 16 регионах Украины включая Киевскую область начнется строительство многоквартирных домов для внутренне перемещенных лиц
Строительство займет 5-6 месяцев при стоимости $700 за кв.м. уже меблированной квартиры.
"Временно перемещенные лица смогут жить в этих квартирах, пока их регионы не будут деоккупированы. А когда они вернутся в свои собственные дома, эти помещения будут передавать украинским военным, правоохранителям и медикам, нуждающимся в жилье".
Из тг hugs fund
5-6 мес это можно было начать в мае и к зиме закончить?
Никогда не видел такой быстрой стройки. Хотя в Марике орки какую-то 5-этажку в поле показывают.
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Ромасик
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:03
Холодный душ для спекулей.
Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...
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BIGor
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:05
roberto dark написав: beee написав:
Я помню знакомого, выезжавшего в Израиль по репатриации лет 20 назад и там тогда была дикая война.
Прошло 20 лет и ничего не изменилось.
Везде хорошо, где нас нет.
А бахнуть в любой точке мира - пфф это же невозможно. Везде тишь да гладь
Дикая война в Израиле? Ну ты как скажешь )) Сколько израильтян погибло во время этой "дикой" войны? Между прочим глубокой просадки в цене на недвижимость не было в Израиле, даже во время интифады. Некоторая стагнация была но не обвал как в Киеве в разы, даже без войны в 2008. А теперь и страшно подумать что будет...
Тогда нам казалась дикой.
А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то
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beee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:07
BIGor написав:
Холодный душ для спекулей.
Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...
Поясните, пожалуйста, что закладывается в этот советско-презрительный термин "спекули"?
А ну оушен открывается в середине сентября
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beee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:10
beee написав: BIGor написав:
Холодный душ для спекулей.
Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...
Поясните, пожалуйста, что закладывается в этот советско-презрительный термин "спекули"?
А ну оушен открывается в середине сентября
Спекули? Ну всякие ПроПеры и риспекты, скупающие квартиры пачками.
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BIGor
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:11
beee написав:
в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую.
Куди виклали позицію ПВО?
Чи з якою метою знімали?
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Hotab
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