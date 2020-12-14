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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10170101711017210173

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:12

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Прийшло у Вайбері ;) :)

"Вітаю, з вами знову Дмитро Карпіловський та УкрІнвестКлуб.

Сьогодні поговоримо про дивовижний ріст цін на нерухомість в Туреччині та як нам скористатися цим трендом.

Чим він обумовлений, скільки ще може відбуватися цей ріст цін та чи ще не пізно зловити цю хвилю щоб заробити.

Також розповім про наш власний досвід інвестицій в нерухомість у курортному містечку Аланья.

Нагадаю, що приблизно рік тому, ми знімали великий випуск про нерухомість у Туреччині. Не будучи експертами у тематиці, ми вирішили просто спробувати купити 2 квартири.
Якраз невдовзі після цього в Туреччині почався спад економіки, падіння ліри та інші неприємні речі.

Ось пройшов рік і ми хочемо розповісти, що в решті решт таки сталося з тими квартирами та нашими грошима.
Приємного перегляду."

https://youtu.be/uKpKRQ7ge-Y
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:18

  Hotab написав:
  beee написав:в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую.


Куди виклали позицію ПВО?
Чи з якою метою знімали?

Та вы шо. Нікуди звісно
В прямому ефірі маю на увазі на власні очі
Востаннє редагувалось beee в Суб 06 сер, 2022 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:24

  Ромасик написав:5-6 мес это можно было начать в мае и к зиме закончить?
Никогда не видел такой быстрой стройки. Хотя в Марике орки какую-то 5-этажку в поле показывают.

Если делать по уму, то вполне реально справиться до года. Комплексы тридцатиэтажных стен за 5 месяцев точно не строятся, а вот невысокое вполне реально вписать от полугода до года. Кстати, если не ошибаюсь, Зеленский не фанат панельных домов. А монолит можно гнать по три этажа в месяц (больше у нас не льют, ну максимум 4). При наличии финансирования государственные заказчики уже потирают руки, но учитывая проблемы с количеством незавершённых объектов у КГС заказы могут отойти к частным застройщикам.

ДБК с радостью нальёт сколько нужно по 700 баксов, но только панельки :mrgreen:. Возможно будут выкупать готовое, или на стадии строительства. В любом случае придётся поддерживать строительную отрасль, иначе она ляжет окончательно

Масштаб откатов за подряды даже сложно представить
hume
 
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