"Вітаю, з вами знову Дмитро Карпіловський та УкрІнвестКлуб.
Сьогодні поговоримо про дивовижний ріст цін на нерухомість в Туреччині та як нам скористатися цим трендом.
Чим він обумовлений, скільки ще може відбуватися цей ріст цін та чи ще не пізно зловити цю хвилю щоб заробити.
Також розповім про наш власний досвід інвестицій в нерухомість у курортному містечку Аланья.
Нагадаю, що приблизно рік тому, ми знімали великий випуск про нерухомість у Туреччині. Не будучи експертами у тематиці, ми вирішили просто спробувати купити 2 квартири.
Якраз невдовзі після цього в Туреччині почався спад економіки, падіння ліри та інші неприємні речі.
Ось пройшов рік і ми хочемо розповісти, що в решті решт таки сталося з тими квартирами та нашими грошима.
Приємного перегляду."