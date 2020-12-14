RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10170101711017210173

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:38

  Успіх написав:Прийшло у Вайбері ;) :)

"Вітаю, з вами знову Дмитро Карпіловський та УкрІнвестКлуб.

Сьогодні поговоримо про дивовижний ріст цін на нерухомість в Туреччині та як нам скористатися цим трендом.

Чим він обумовлений, скільки ще може відбуватися цей ріст цін та чи ще не пізно зловити цю хвилю щоб заробити.

Також розповім про наш власний досвід інвестицій в нерухомість у курортному містечку Аланья.

Нагадаю, що приблизно рік тому, ми знімали великий випуск про нерухомість у Туреччині. Не будучи експертами у тематиці, ми вирішили просто спробувати купити 2 квартири.
Якраз невдовзі після цього в Туреччині почався спад економіки, падіння ліри та інші неприємні речі.

Ось пройшов рік і ми хочемо розповісти, що в решті решт таки сталося з тими квартирами та нашими грошима.
Приємного перегляду."


Долярчик ти обережніше з цим скамом, бо вже рефлекс є що
Дмитрий Карпиловский - мошенник
Diman
 
Повідомлень: 623
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:41

  UA написав:Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.
ну вы и загнули, эпоха... год-два не более. для экономик лучше дешевые деньги и пузыри, чем дорогие деньги и низкая стоимость активов. Дорогие активы подогревают много отраслей. Дорогое топливо стимулирует переход транспорта на э.тягу, экономик на альтернативные источники энергий и т.д. Дорогой бетон стимулирует строительство.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 11:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14268
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2061 раз.
Подякували: 2906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:45

  roberto dark написав:А чем плохо?
типа у тебя этот мио есть, чтобы получать 1куе пассивного дохода. Даже в войну доходность украинской недвижимости выше.
  roberto dark написав:Во первых такие квартиры хорошо растут в цене. Каждый год до сотни тыс долларов.
в бесконечный рост верят только чистильщики обуви.
  roberto dark написав:А самое главное нет просадок как в Украине,
в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик. В Израиле, если словите просадку, то следующий пик встретите примерно в глубокой старости.

Что лучше секс или новый год - зарабатывать на циклах каждые 5 лет или один-два раза в жизни?.

Любая экономика циклична, даже Израильская. Возможно эта новость для вас удар, но придётся смириться.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14268
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2061 раз.
Подякували: 2906 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10170101711017210173
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2289, 2290, 2291
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22906 10503563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 19:42
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4851294
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3895
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (244)
06.08.2022 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.