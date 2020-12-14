|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 06 сер, 2022 10:38
Успіх написав:
Прийшло у Вайбері
"Вітаю, з вами знову Дмитро Карпіловський та УкрІнвестКлуб.
Сьогодні поговоримо про дивовижний ріст цін на нерухомість в Туреччині та як нам скористатися цим трендом.
Чим він обумовлений, скільки ще може відбуватися цей ріст цін та чи ще не пізно зловити цю хвилю щоб заробити.
Також розповім про наш власний досвід інвестицій в нерухомість у курортному містечку Аланья.
Нагадаю, що приблизно рік тому, ми знімали великий випуск про нерухомість у Туреччині. Не будучи експертами у тематиці, ми вирішили просто спробувати купити 2 квартири.
Якраз невдовзі після цього в Туреччині почався спад економіки, падіння ліри та інші неприємні речі.
Ось пройшов рік і ми хочемо розповісти, що в решті решт таки сталося з тими квартирами та нашими грошима.
Приємного перегляду."
Долярчик ти обережніше з цим скамом, бо вже рефлекс є що
Дмитрий Карпиловский - мошенник
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 10:41
UA написав:
Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.
ну вы и загнули, эпоха... год-два не более. для экономик лучше дешевые деньги и пузыри, чем дорогие деньги и низкая стоимость активов. Дорогие активы подогревают много отраслей. Дорогое топливо стимулирует переход транспорта на э.тягу, экономик на альтернативные источники энергий и т.д. Дорогой бетон стимулирует строительство.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 06 сер, 2022 11:34, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14268
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2061 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 10:45
roberto dark написав:
А чем плохо?
типа у тебя этот мио есть, чтобы получать 1куе пассивного дохода. Даже в войну доходность украинской недвижимости выше.
roberto dark написав:
Во первых такие квартиры хорошо растут в цене. Каждый год до сотни тыс долларов.
в бесконечный рост верят только чистильщики обуви.
roberto dark написав:
А самое главное нет просадок как в Украине,
в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик. В Израиле, если словите просадку, то следующий пик встретите примерно в глубокой старости.
Что лучше секс или новый год - зарабатывать на циклах каждые 5 лет или один-два раза в жизни?.
Любая экономика циклична, даже Израильская. Возможно эта новость для вас удар, но придётся смириться.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14268
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2061 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22906
|10503585
|
П'ят 05 сер, 2022 19:42
Frant
|
|1111
|4851300
|
|
|3
|3895
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|