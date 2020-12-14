Додано: Суб 06 сер, 2022 13:33

beee написав: Тогда нам казалась дикой.

А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то Тогда нам казалась дикой.А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то

Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров- в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек- авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек- метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному секторуВсе это может повториться. Орки на Грозный 2 раза ходили с интервалом 3 года, исправив ошибки первого вторжения. Так что Киев и Чернигов в зоне очень высокой вероятности повторной войны. Сколько Путину понадобится на подготовку - будет зависеть от того как быстро будет подписан минск-3.Массированные ракетные обстрелы, которыми будут пестреть все мировые СМИ и выражать озбоченности лидеры, еще впереди. Если Путину надоест сопротивление на юге и востоке, он будет бомбить Киев чтоб заставить подписать минск-3.