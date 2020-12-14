Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Вітаю, з вами знову Дмитро Карпіловський та УкрІнвестКлуб.
Сьогодні поговоримо про дивовижний ріст цін на нерухомість в Туреччині та як нам скористатися цим трендом.
Чим він обумовлений, скільки ще може відбуватися цей ріст цін та чи ще не пізно зловити цю хвилю щоб заробити.
Також розповім про наш власний досвід інвестицій в нерухомість у курортному містечку Аланья.
Нагадаю, що приблизно рік тому, ми знімали великий випуск про нерухомість у Туреччині. Не будучи експертами у тематиці, ми вирішили просто спробувати купити 2 квартири. Якраз невдовзі після цього в Туреччині почався спад економіки, падіння ліри та інші неприємні речі.
Ось пройшов рік і ми хочемо розповісти, що в решті решт таки сталося з тими квартирами та нашими грошима. Приємного перегляду."
Долярчик ти обережніше з цим скамом, бо вже рефлекс є що Дмитрий Карпиловский - мошенник
UA написав:Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.
ну вы и загнули, эпоха... год-два не более. для экономик лучше дешевые деньги и пузыри, чем дорогие деньги и низкая стоимость активов. Дорогие активы подогревают много отраслей. Дорогое топливо стимулирует переход транспорта на э.тягу, экономик на альтернативные источники энергий и т.д. Дорогой бетон стимулирует строительство.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 11:34, всього редагувалось 2 разів.
типа у тебя этот мио есть, чтобы получать 1куе пассивного дохода. Даже в войну доходность украинской недвижимости выше.
roberto dark написав:Во первых такие квартиры хорошо растут в цене. Каждый год до сотни тыс долларов.
в бесконечный рост верят только чистильщики обуви.
roberto dark написав:А самое главное нет просадок как в Украине,
в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик. В Израиле, если словите просадку, то следующий пик встретите примерно в глубокой старости.
Что лучше секс или новый год - зарабатывать на циклах каждые 5 лет или один-два раза в жизни?.
Любая экономика циклична, даже Израильская. Возможно эта новость для вас удар, но придётся смириться.
Привет всем, шо случилось за последнюю неделю глобального ? Не было времени все перечитывать.
Из реальных сделок. Снята в Германии в горах 50 метров, отремонтированный дом и квартира. Без мебели голая, 350 евро+комуналь Залог 800 евро. Городок 30 тыс. Рекриационная зона как в Швейцарии.
Куплена в Грузии в Батуми, где то там 3 башни по 50 этажей строяться, в начале лета, 30+ метров за 52 тыс. Полностью с ремонтом и мебелью. Здана на летний сезон па 600 дол. Управляющая компания берет 2 дол. за кв. м.обслуживания. Инфо от знакомого немца.
UA написав:Эпоха роста учетных ставок подправит ситуацию.
ну вы и загнули, эпоха... год-два не более. для экономик лучше дешевые деньги и пузыри, чем дорогие деньги и низкая стоимость активов. Дорогие активы подогревают много отраслей. Дорогое топливо стимулирует переход транспорта на э.тягу, экономик на альтернативные источники энергий и т.д. Дорогой бетон стимулирует строительство.
Эти год - два покажутся вам целой эпохой
Дешёвый бетон (если вы про стройматериал) стимулирует строительство. Дорогой бетон стимулирует исключительно новые Тижни болю от Первого.
Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...
Акуительные советы из серии - Снижайте цены, рылам нужна комиссия.
Вчера имел разговор с приятелем который трудился в огромном офисном центре. Его позиция сдавать дешево, абы не стояло. Я ему про амортизацию. И тут оказывается, что в договоре аренды его офисного центра есть большой раздел в котором арендатор обязан вернуть помещение с перекрашенными стенами, замененным напольным покрытием или оплатить его износ. Даже за регулировку фурнитуры окон при выезде взымают плату. Естественно всё сдается без мебели и техники. Может и жилую так сдавать? Сдам новострой на Печерске за 200 долларов + 800 долларов плата за износ
Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...
Акуительные советы из серии - Снижайте цены, рылам нужна комиссия.
Вчера имел разговор с приятелем который трудился в огромном офисном центре. Его позиция сдавать дешево, абы не стояло. Я ему про амортизацию. И тут оказывается, что в договоре аренды его офисного центра есть большой раздел в котором арендатор обязан вернуть помещение с перекрашенными стенами, замененным напольным покрытием или оплатить его износ. Даже за регулировку фурнитуры окон при выезде взымают плату. Естественно всё сдается без мебели и техники. Может и жилую так сдавать? Сдам новострой на Печерске за 200 долларов + 800 долларов плата за износ
У лендлорда комерции есть два варианта - 1. Не делать дисконт и сьемщик обанкротится через 3 мес. и сьедет, а лендлорд будет долго искать нового за меньшие деньги. 2. Сделать дисконт и сьемщик выживет и будет дальше понемногу платить, но стабильно.
beee написав:Тогда нам казалась дикой. А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то
Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:
- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров - в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек - авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек - метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному сектору
Все это может повториться. Орки на Грозный 2 раза ходили с интервалом 3 года, исправив ошибки первого вторжения. Так что Киев и Чернигов в зоне очень высокой вероятности повторной войны. Сколько Путину понадобится на подготовку - будет зависеть от того как быстро будет подписан минск-3.
Массированные ракетные обстрелы, которыми будут пестреть все мировые СМИ и выражать озбоченности лидеры, еще впереди. Если Путину надоест сопротивление на юге и востоке, он будет бомбить Киев чтоб заставить подписать минск-3.