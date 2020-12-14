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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10172101731017410175>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:50

  BIGor написав:У лендлорда комерции есть два варианта -
1. Не делать дисконт и сьемщик обанкротится через 3 мес. и сьедет, а лендлорд будет долго искать нового за меньшие деньги.
2. Сделать дисконт и сьемщик выживет и будет дальше понемногу платить, но стабильно.

Некоторые конторы по компьютерному железу сейчас продают исходя из курса 28.
Если поставить курс 40 - продажи станут 0.
Не продавать нельзя, в компьютерном железе очень быстро всё устаревает, ну на хлебушек тоже надо.
Такое себе растянутое во времени банкротство и проедание оборотного капитала.
ПС вчера купил мешок весом 9,5 кг :mrgreen: сантех. фитингов, кранов, редукторов по довоенная цена минус 10%.
Человек закрыл бизнес и освобождал помещение.
Продавец обозвал меня оптимистом
Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
Востаннє редагувалось UA в Суб 06 сер, 2022 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:52

  UA написав: в договоре аренды его офисного центра есть большой раздел в котором арендатор обязан вернуть помещение с перекрашенными стенами, замененным напольным покрытием или оплатить его износ. Даже за регулировку фурнитуры окон при выезде взымают плату.

Может и жилую так сдавать?

попробуйте)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:57

  UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.

а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:57

  Zebra написав:
  beee написав:Тогда нам казалась дикой.
А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то

Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:

Не убило - и это хорошо! Так что, не бздо в канистру
  Zebra написав:- авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек

Я в момент этого авианалёта шёл из АТБ возле Лагроса домой. Проходил недалеко от тех домов
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 06 сер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:11

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=0

Славутич па1350 (не чердак). Кто-то активно ищет дно. А еще даже 2 лет не прошло!

Пс. UA волновался за Южный мост: фуры ездят и полно ксивщиков, что аж пробки перед мостом и перед м.Осокорки.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:16

  Ромасик написав:
  UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.

а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.

Жители ПОХа инвестируют в ремонты под аренду? :mrgreen:
На Правом берегу ажиотажа в Эпиках не наблюдается.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:20

  Ромасик написав:Пс. UA волновался за Южный мост: фуры ездят и полно ксивщиков, что аж пробки перед мостом и перед м.Осокорки.

По чём сейчас ксивы для проезда на ПОХ?
Очередь потому что на блок посту остановится нужно?
Востаннє редагувалось UA в Суб 06 сер, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:20

  Ромасик написав:
  UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.

а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.

на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:22

  Ромасик написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-1-km-seven-zhk-slavutich-2-zarchna-budinok-6-termnovo-IDPi15S.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0

Славутич па1350 (не чердак). Кто-то активно ищет дно. А еще даже 2 лет не прошло!

Пс. UA волновался за Южный мост: фуры ездят и полно ксивщиков, что аж пробки перед мостом и перед м.Осокорки.

Я позвонил. С налогами 68куе. 5 этаж.
Это самый дешёвый вариант в славутич-севен
До войны была 80куе.
Падение
-15%
beee
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:23

  BIGor написав:
  vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.

Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?

тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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