Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:У лендлорда комерции есть два варианта - 1. Не делать дисконт и сьемщик обанкротится через 3 мес. и сьедет, а лендлорд будет долго искать нового за меньшие деньги. 2. Сделать дисконт и сьемщик выживет и будет дальше понемногу платить, но стабильно.
Некоторые конторы по компьютерному железу сейчас продают исходя из курса 28. Если поставить курс 40 - продажи станут 0. Не продавать нельзя, в компьютерном железе очень быстро всё устаревает, ну на хлебушек тоже надо. Такое себе растянутое во времени банкротство и проедание оборотного капитала. ПС вчера купил мешок весом 9,5 кг сантех. фитингов, кранов, редукторов по довоенная цена минус 10%. Человек закрыл бизнес и освобождал помещение. Продавец обозвал меня оптимистом Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
Востаннє редагувалось UA в Суб 06 сер, 2022 13:53, всього редагувалось 1 раз.
UA написав: в договоре аренды его офисного центра есть большой раздел в котором арендатор обязан вернуть помещение с перекрашенными стенами, замененным напольным покрытием или оплатить его износ. Даже за регулировку фурнитуры окон при выезде взымают плату.
beee написав:Тогда нам казалась дикой. А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то
Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:
Не убило - и это хорошо! Так что, не бздо в канистру
Zebra написав:- авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек
Я в момент этого авианалёта шёл из АТБ возле Лагроса домой. Проходил недалеко от тех домов
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 06 сер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.
Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?
тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.