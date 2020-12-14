|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:25
vitaliian написав:
на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.
А касс работающих в три раза меньше, чем до войны
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7112
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 1906 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:33
UA написав:
Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
что такое банкротство? В 2008 я лицезрел истерику одного знакомого, что содержать маршрутки пипец как не выгодно. А они гады ездят и ездят. Модели бизнесов разные, кому то 1-2 куе в мес. за счастье, другому это пыль и банкротство. Одному для бизнеса нужен офис классаА и 100 директоров с замами, другой работает вообще без офиса и персонала, бывает даже авто своего нет, всё кредит/лизинг/аренда/аутсорсинг.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14273
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2061 раз.
- Подякували: 2906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:45
vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав:
в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.
Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?
тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.
давайте зиму переживемо, а потім будемо робити висновки
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:04
vitaliian
маю на увазі, що для ринку нерухомості характерна інерційність, усвідомлення нової реальності відбувається поступово, тому цінове дно, імхо, ще попереду
п.с. а як там Ірпінь? Потроху оживає?
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22906
|10518687
|
П'ят 05 сер, 2022 19:42
Frant
|
|1111
|4855653
|
|
|3
|3899
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|