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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10172101731017410175

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:25

  vitaliian написав:на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.

А касс работающих в три раза меньше, чем до войны :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:33

  UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
что такое банкротство? В 2008 я лицезрел истерику одного знакомого, что содержать маршрутки пипец как не выгодно. А они гады ездят и ездят. Модели бизнесов разные, кому то 1-2 куе в мес. за счастье, другому это пыль и банкротство. Одному для бизнеса нужен офис классаА и 100 директоров с замами, другой работает вообще без офиса и персонала, бывает даже авто своего нет, всё кредит/лизинг/аренда/аутсорсинг.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:45

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.

Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?

тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.


давайте зиму переживемо, а потім будемо робити висновки
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:04

vitaliian

маю на увазі, що для ринку нерухомості характерна інерційність, усвідомлення нової реальності відбувається поступово, тому цінове дно, імхо, ще попереду

п.с. а як там Ірпінь? Потроху оживає?
sergikkc007
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