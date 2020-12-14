Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.
Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?
тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.
UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
что такое банкротство? В 2008 я лицезрел истерику одного знакомого, что содержать маршрутки пипец как не выгодно. А они гады ездят и ездят. Модели бизнесов разные, кому то 1-2 куе в мес. за счастье, другому это пыль и банкротство. Одному для бизнеса нужен офис классаА и 100 директоров с замами, другой работает вообще без офиса и персонала, бывает даже авто своего нет, всё кредит/лизинг/аренда/аутсорсинг.
vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.
Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?
тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.
давайте зиму переживемо, а потім будемо робити висновки
UA написав: ПС вчера купил мешок весом 9,5 кг сантех. фитингов, кранов, редукторов по довоенная цена минус 10%. Человек закрыл бизнес и освобождал помещение. Продавец обозвал меня оптимистом Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
Хороший вариант, срока годности нет. При оптимистическом сценарии можно будет применить в ремонте, при пессимистическом перепродать, но папизже. Такое можно кинуть в гараж до наступления лучших времён. Недавно за запорожский кабель писали по старым ценам)
Zebra написав:- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров - в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек - авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек - метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному сектору
У вас стальные яйца. Пока все прятались, стараясь остаться в живых, вы наблюдали эти все события из окна с кофе и сигареткой?
«Якщо порівняти з лютим – початком повномасштабного вторгнення,то тепер попит на оренду житла різко впав. Якщо орендарі і є, то вони вже обирають комфортне житло за відповідні гроші. Пропозицій достатньо. Мало пропозиції дешевого житла – п’ять-шість тисяч гривень за місячну оренду. А вже від 6 до 12 тисяч вибір є», – розповідає вона.
«Як мокре горить», – так характеризує нинішній ринок нерухомості у Львові рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» Роман Юськів.
«Так і кажу: як мокре горить. Це найбільше підходить для опису активності теперішнього ринку нерухомості у Львові. Десь трошки щось є, десь хтось щось дивиться. Інколи щось недороге десь хтось і купить. Але в цілому застій. Комерційну оренду зараз «вибив» курс долара, і ніхто не знає, як розвивати бізнес, що робити. Ринок оренди житла сяк-так живий, але вже немає того ажіотажу, що був раніше. Зараз важко здати в оренду об’єкт, який трохи дорожчий за інші», – каже він. https://tvoemisto.tv/exclusive/yak_mokr ... 35634.html
Передумов для пожвавлення ринку нерухомості рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» не бачить і стверджує, що для цього потрібні гроші. А наразі частина клієнтів із комерційного сектору оренди платить 50% від довоєнних сум.
«Для пожвавлення ринку я не бачу передумов. Він оживе тоді, коли будуть гроші. А звідки їм узятися? Хіба що ІТ-компанії і заощадження людей, які закінчуються за місяць-два. Якщо дивитися на комерційний ринок, то аптеки, продуктові магазини ще нормально тримаються, бо платять з оренди. А компанії, які були залучені до продажу будівельних матеріалів, намагаються торгуватися з орендодавцями і платити 50% від довоєнних сум. Багато хто закриває бізнес, дехто намагається відкривати новий, вважаючи, що зараз для цього саме той час, аби підтримати державу», – підсумовує Роман Юськів.
бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому
===
Успіх написав:
jump написав:бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому
Я чудово розуміють це☝️ і майже, зовсім не розумію цього >>>>> "- найдешевша(43м2) - 2,3лями!" Яке тільки напівзбудоване!!! Карл!!!
Як так? На що вони сподіваються? Їм потрібно було або зразу мінімальну ціну поставити, або нової(останньої) черги не починати/заморозити! Це ж 1330$/м2 в ще далеко не завершеному!Карл!!! В теперішній час! Карл!!!
Реально прайс потрібно на 2 ділити і покупцеві руку цілувати!!! За те - що покупець інвестує в ТАКИЙ ЧАС І В НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО!!!