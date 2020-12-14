jump написав:

Попит на оренду житла у Львові різко знизився, – експертка з нерухомостіУ цілому на ринку оренду нині застій.«Якщо порівняти з лютим – початком повномасштабного вторгнення,то тепер попит на оренду житла різко впав. Якщо орендарі і є, то вони вже обирають комфортне житло за відповідні гроші. Пропозицій достатньо. Мало пропозиції дешевого житла – п’ять-шість тисяч гривень за місячну оренду. А вже від 6 до 12 тисяч вибір є», – розповідає вона.– так характеризує нинішній ринок нерухомості у Львові рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» Роман Юськів.«Так і кажу: як мокре горить. Це найбільше підходить для опису активності теперішнього ринку нерухомості у Львові. Десь трошки щось є, десь хтось щось дивиться. Інколи щось недороге десь хтось і купить. Але в цілому застій. Комерційну оренду зараз «вибив» курс долара, і ніхто не знає, як розвивати бізнес, що робити. Ринок оренди житла сяк-так живий, але вже немає того ажіотажу, що був раніше. Зараз важко здати в оренду об’єкт, який трохи дорожчий за інші», – каже він.Передумов для пожвавлення ринку нерухомості рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» не бачить і стверджує, що для цього потрібні гроші. А наразі частина клієнтів із комерційного сектору оренди платить 50% від довоєнних сум.«Для пожвавлення ринку я не бачу передумов. Він оживе тоді, коли будуть гроші. А звідки їм узятися? Хіба що ІТ-компанії і заощадження людей, які закінчуються за місяць-два. Якщо дивитися на комерційний ринок, то аптеки, продуктові магазини ще нормально тримаються, бо платять з оренди. А компанії, які були залучені до продажу будівельних матеріалів, намагаються торгуватися з орендодавцями і платити 50% від довоєнних сум. Багато хто закриває бізнес, дехто намагається відкривати новий, вважаючи, що зараз для цього саме той час, аби підтримати державу», – підсумовує Роман Юськів.бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому