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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1017310174101751017610177>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:23

  BIGor написав:
  vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.

Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?

тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 06 сер, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:25

  vitaliian написав:на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.

А касс работающих в три раза меньше, чем до войны :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:33

  UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
что такое банкротство? В 2008 я лицезрел истерику одного знакомого, что содержать маршрутки пипец как не выгодно. А они гады ездят и ездят. Модели бизнесов разные, кому то 1-2 куе в мес. за счастье, другому это пыль и банкротство. Одному для бизнеса нужен офис классаА и 100 директоров с замами, другой работает вообще без офиса и персонала, бывает даже авто своего нет, всё кредит/лизинг/аренда/аутсорсинг.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:45

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.

Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?

тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.


давайте зиму переживемо, а потім будемо робити висновки
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:04

vitaliian

маю на увазі, що для ринку нерухомості характерна інерційність, усвідомлення нової реальності відбувається поступово, тому цінове дно, імхо, ще попереду

п.с. а як там Ірпінь? Потроху оживає?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:12

  UA написав:
ПС вчера купил мешок весом 9,5 кг :mrgreen: сантех. фитингов, кранов, редукторов по довоенная цена минус 10%.
Человек закрыл бизнес и освобождал помещение.
Продавец обозвал меня оптимистом
Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.

Хороший вариант, срока годности нет. При оптимистическом сценарии можно будет применить в ремонте, при пессимистическом перепродать, но папизже. Такое можно кинуть в гараж до наступления лучших времён. Недавно за запорожский кабель писали по старым ценам)
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:13

  Zebra написав:- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров
- в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек
- авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек
- метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному сектору


У вас стальные яйца. Пока все прятались, стараясь остаться в живых, вы наблюдали эти все события из окна с кофе и сигареткой?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:19

  Евгений Н. написав:
У вас стальные яйца. Пока все прятались, стараясь остаться в живых, вы наблюдали эти все события из окна с кофе и сигареткой?

Зебра так и писал, наблюдал за историческими событиями изнутри, периодически передвигаясь на велосипеде. Адреналина не хватало
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:27

Перенесу це сюди, а то там миш... під смерч попала)))

  Ромасик написав:Славутич па1350 (не чердак). Кто-то активно ищет дно. А еще даже 2 лет не прошло

А тим часом в місті Лева ;)
  Успіх написав:
  jump написав:Розпочато продаж квартир у новому будинку Б11 сучасного ЖК «Greenville Park Lviv»!

Так, це два кроки від моєї квіточки))
  jump написав:❤️Знижка 5% для військових та переселенців

знижка!))))
Нє, щоб хоч 20%!

Але вони будують(дружина доповідає) - не заморожують!

Зараз гляну, які там ціни - але думаю, що менше 1,5ляма грн за однуху там нема!

п.с.
Глянув)) - найдешевша(43м2) - 2,3лями! :lol:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-greenvil ... 1%96%D0%B2
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :lol:

===
  jump написав:Попит на оренду житла у Львові різко знизився, – експертка з нерухомості
У цілому на ринку оренду нині застій.
https://tvoemisto.tv/news/popyt_na_oren ... 35654.html

«Якщо порівняти з лютим – початком повномасштабного вторгнення,то тепер попит на оренду житла різко впав. Якщо орендарі і є, то вони вже обирають комфортне житло за відповідні гроші. Пропозицій достатньо. Мало пропозиції дешевого житла – п’ять-шість тисяч гривень за місячну оренду. А вже від 6 до 12 тисяч вибір є», – розповідає вона.

«Як мокре горить», – так характеризує нинішній ринок нерухомості у Львові рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» Роман Юськів.

«Так і кажу: як мокре горить. Це найбільше підходить для опису активності теперішнього ринку нерухомості у Львові. Десь трошки щось є, десь хтось щось дивиться. Інколи щось недороге десь хтось і купить. Але в цілому застій. Комерційну оренду зараз «вибив» курс долара, і ніхто не знає, як розвивати бізнес, що робити. Ринок оренди житла сяк-так живий, але вже немає того ажіотажу, що був раніше. Зараз важко здати в оренду об’єкт, який трохи дорожчий за інші», – каже він.
https://tvoemisto.tv/exclusive/yak_mokr ... 35634.html

Передумов для пожвавлення ринку нерухомості рієлтор із агентства «Галицька нерухомість» не бачить і стверджує, що для цього потрібні гроші. А наразі частина клієнтів із комерційного сектору оренди платить 50% від довоєнних сум.

«Для пожвавлення ринку я не бачу передумов. Він оживе тоді, коли будуть гроші. А звідки їм узятися? Хіба що ІТ-компанії і заощадження людей, які закінчуються за місяць-два. Якщо дивитися на комерційний ринок, то аптеки, продуктові магазини ще нормально тримаються, бо платять з оренди. А компанії, які були залучені до продажу будівельних матеріалів, намагаються торгуватися з орендодавцями і платити 50% від довоєнних сум. Багато хто закриває бізнес, дехто намагається відкривати новий, вважаючи, що зараз для цього саме той час, аби підтримати державу», – підсумовує Роман Юськів.

бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому 8)

===
  Успіх написав:
  jump написав:бідолашні експерти разом з ріелторами щось дуже різко засумували і навіть визнали те, що було видно неозброєним оком ще кілька місяців тому

Я чудово розуміють це☝️ і майже, зовсім не розумію цього >>>>>
"- найдешевша(43м2) - 2,3лями!" Яке тільки напівзбудоване!!! Карл!!!

Як так?
На що вони сподіваються?
Їм потрібно було або зразу мінімальну ціну поставити, або нової(останньої) черги не починати/заморозити!
Це ж 1330$/м2 в ще далеко не завершеному!Карл!!! В теперішній час! Карл!!!

Реально прайс потрібно на 2 ділити і покупцеві руку цілувати!!! За те - що покупець інвестує в ТАКИЙ ЧАС І В НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО!!!
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас
beee
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