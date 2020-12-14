Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.
Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?
тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.
Цены падают, до войны что смотрели летом 2021 (до Польши) - это 2к Нивки Парк с ремонтом, минимум был 140 куе, сейчас без ремонта проскакивают 90-95 куе, с ремонтом уже есть по 115 куе https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OfAr7.html Так что адекватные продавцы потихоньку цену снижают.
Ромасик написав:https://select.homes/realty/c79b5082aeef4d069d68d869d253b729 Какой-то скромный джек-хаус 3к на 81м Совсем не по заветам Фейслесса. С 1к переделали что-ли? С 1 санузлом и мини-душевой кабиной.
А шо за сайт такий, десь у смітті знайшли посилання?
Ромасик написав:https://select.homes/realty/c79b5082aeef4d069d68d869d253b729 Какой-то скромный джек-хаус 3к на 81м Совсем не по заветам Фейслесса. С 1к переделали что-ли? С 1 санузлом и мини-душевой кабиной.
А шо за сайт такий, десь у смітті знайшли посилання?
Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...
Акуительные советы из серии - Снижайте цены, рылам нужна комиссия.
Вчера имел разговор с приятелем который трудился в огромном офисном центре. Его позиция сдавать дешево, абы не стояло. Я ему про амортизацию. И тут оказывается, что в договоре аренды его офисного центра есть большой раздел в котором арендатор обязан вернуть помещение с перекрашенными стенами, замененным напольным покрытием или оплатить его износ. Даже за регулировку фурнитуры окон при выезде взымают плату. Естественно всё сдается без мебели и техники. Может и жилую так сдавать? Сдам новострой на Печерске за 200 долларов + 800 долларов плата за износ
Я когда-то столкнулся с подобной практикой. Одна фирма снимала в БЦ Вектор. Они постелили выставочный ковролин по 2 доллара за метр. Это тип покрытия, который сначала еще как-то похож на ковролин, но через недолгое время все-же больше похож на половую тряпку. Производится для проведения кратковременных мероприятий, типа выставок. После чего сворачивается и выбрасывается. Кстати, история создания ламината такая-же, первоначально, в 90-х, он применялся для проведения Domotex (или что ему предшествовало, в Ганновере), было застелено около 10 000 кв.м ламината. После окончания выставки все это выбросилось на мусор. Но расиянцам идея стелить имитацию паркета понравилась и они удачно начали продавать смесь меламиновых (на тот момент) и формальдегидных смол в спальни соотечественников (для укрепления имунитета) по цене дороже паркета. Очень быстро идея перекинулась на другие страны б. СССР, а со временем расползлась по миру). Про то, как можно перекрасить - Вы наверное и сами представляете. Хотя в США перекраской никто не напрягает арендатора, только дырки если что-то вешалось на стены замазать. Иногда замена жалюзей и чистка ковролина.
BIGor написав:Цены падают, до войны что смотрели летом 2021 (до Польши) - это 2к Нивки Парк с ремонтом, минимум был 140 куе, сейчас без ремонта проскакивают 90-95 куе, с ремонтом уже есть по 115 куе https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OfAr7.html Так что адекватные продавцы потихоньку цену снижают.
А вы готовы покупать только 2к уровня Нивки Парк, такая как по ссылке ? Например, квартира 55 метров в серии КТ за 65-75куе (до войны) категорически нет ?
beee писал(а): Тогда нам казалась дикой. А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то
Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:
- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров - в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек - авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек - метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному сектору
Все это может повториться. Орки на Грозный 2 раза ходили с интервалом 3 года, исправив ошибки первого вторжения. Так что Киев и Чернигов в зоне очень высокой вероятности повторной войны. Сколько Путину понадобится на подготовку - будет зависеть от того как быстро будет подписан минск-3.
Массированные ракетные обстрелы, которыми будут пестреть все мировые СМИ и выражать озбоченности лидеры, еще впереди. Если Путину надоест сопротивление на юге и востоке, он будет бомбить Киев чтоб заставить подписать минск-3.
Не знаю или это уберут модераторы, но события последних дней наталкивают на мысль, что страны, на которые у раши есть влияние, пытаются раскачать ситуацию по всему миру. Китай в шаге от нападения на Тайвань, по Израилю выпустили более 100 ракет за день, едва не разгорелся опять пожар между Косово и Сербией. Если "театров" военных действий будет много, то поддержка Украине ослабнет. Усилия антипутинской коалиции будут распыляться.
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Подождите полгода-год, потом задайте вопрос еще раз.
Ромасик написав:https://select.homes/realty/c79b5082aeef4d069d68d869d253b729 Какой-то скромный джек-хаус 3к на 81м Совсем не по заветам Фейслесса. С 1к переделали что-ли? С 1 санузлом и мини-душевой кабиной.
А шо за сайт такий, десь у смітті знайшли посилання?
Це хіба не Лун(для елітки)?
Ахах, Фейслесс устарел. Несите следующего Зашёл на флетфай, а он мне подсунул это сходу. Я и пошел посмотреть, что там хорошего, чем люди живут?
beee написав:Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно. Ремонтов боялись до войны, а сейчас
Я ищу Славутич без ремонта предпочтительно. Можно и с ремонтом, но к ремонту будет много претензий, что вызовет большое рвение к дисконту, который не будет признан продаваном, и сложнее будет найти компромисс
BIGor написав:Цены падают, до войны что смотрели летом 2021 (до Польши) - это 2к Нивки Парк с ремонтом, минимум был 140 куе, сейчас без ремонта проскакивают 90-95 куе, с ремонтом уже есть по 115 куе https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OfAr7.html Так что адекватные продавцы потихоньку цену снижают.
А вы готовы покупать только 2к уровня Нивки Парк, такая как по ссылке ? Например, квартира 55 метров в серии КТ за 65-75куе (до войны) категорически нет ?
Если Вы пишете про КТ конца 90-хх-начало 00-хх с ремонтом - то до войны таких низких цен небыло. Лично для меня по недвижимости никаких компромиссов неможет быть - возможно в купленной квартире придется встречать старость.