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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10174101751017610177>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:45

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:в Украине из-за политической нестабильности эти циклы намного короче. В 2022 просадка, а в 2027 следующий пик.

Ничего, что с каждым циклом экономика ужимается и пик все меньше и меньше?

тем не менее купить квартиру в Киеве вы не тяните, значит до сих пор не так уж и дёшево, чтобы переживать за то что пик стал ниже 2008. Даже при том что в стране идёт война, девальвация, 3млн людей в Европах, чего нибудь жилого за 5 копеек не снимешь и тем более не купишь.

Цены падают, до войны что смотрели летом 2021 (до Польши) - это 2к Нивки Парк с ремонтом, минимум был 140 куе, сейчас без ремонта проскакивают 90-95 куе, с ремонтом уже есть по 115 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OfAr7.html
Так что адекватные продавцы потихоньку цену снижают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:https://select.homes/realty/c79b5082aeef4d069d68d869d253b729
Какой-то скромный джек-хаус 3к на 81м Совсем не по заветам Фейслесса. С 1к переделали что-ли? С 1 санузлом и мини-душевой кабиной.
А шо за сайт такий, десь у смітті знайшли посилання?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:00

  Faceless написав:
Ромасик написав:https://select.homes/realty/c79b5082aeef4d069d68d869d253b729
Какой-то скромный джек-хаус 3к на 81м Совсем не по заветам Фейслесса. С 1к переделали что-ли? С 1 санузлом и мини-душевой кабиной.
А шо за сайт такий, десь у смітті знайшли посилання?

Це хіба не Лун(для елітки)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:01

  UA написав:
  BIGor написав:Холодный душ для спекулей.

Рынок сделок 7-8% от довоенного, скидки - 25-47%, после роста курса сделок вообще нет...

Акуительные советы из серии - Снижайте цены, рылам нужна комиссия.

Вчера имел разговор с приятелем который трудился в огромном офисном центре.
Его позиция сдавать дешево, абы не стояло.
Я ему про амортизацию.
И тут оказывается, что в договоре аренды его офисного центра есть большой раздел в котором арендатор обязан вернуть помещение с перекрашенными стенами, замененным напольным покрытием или оплатить его износ. Даже за регулировку фурнитуры окон при выезде взымают плату.
Естественно всё сдается без мебели и техники.
Может и жилую так сдавать?
Сдам новострой на Печерске за 200 долларов + 800 долларов плата за износ :mrgreen:


Я когда-то столкнулся с подобной практикой.
Одна фирма снимала в БЦ Вектор.
Они постелили выставочный ковролин по 2 доллара за метр.
Это тип покрытия, который сначала еще как-то похож на ковролин, но через недолгое время все-же больше похож на половую тряпку.
Производится для проведения кратковременных мероприятий, типа выставок. После чего сворачивается и выбрасывается. Кстати, история создания ламината такая-же, первоначально, в 90-х, он применялся для проведения Domotex (или что ему предшествовало, в Ганновере), было застелено около 10 000 кв.м ламината. После окончания выставки все это выбросилось на мусор. Но расиянцам идея стелить имитацию паркета понравилась и они удачно начали продавать смесь меламиновых (на тот момент) и формальдегидных смол в спальни соотечественников (для укрепления имунитета) по цене дороже паркета. Очень быстро идея перекинулась на другие страны б. СССР, а со временем расползлась по миру).
Про то, как можно перекрасить - Вы наверное и сами представляете.
Хотя в США перекраской никто не напрягает арендатора, только дырки если что-то вешалось на стены замазать. Иногда замена жалюзей и чистка ковролина.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:01

  BIGor написав:Цены падают, до войны что смотрели летом 2021 (до Польши) - это 2к Нивки Парк с ремонтом, минимум был 140 куе, сейчас без ремонта проскакивают 90-95 куе, с ремонтом уже есть по 115 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OfAr7.html
Так что адекватные продавцы потихоньку цену снижают.


А вы готовы покупать только 2к уровня Нивки Парк, такая как по ссылке ?
Например, квартира 55 метров в серии КТ за 65-75куе (до войны) категорически нет ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:11

Zebra
beee писал(а):
Тогда нам казалась дикой.
А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то


Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:

- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров
- в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек
- авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек
- метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному сектору

Все это может повториться. Орки на Грозный 2 раза ходили с интервалом 3 года, исправив ошибки первого вторжения. Так что Киев и Чернигов в зоне очень высокой вероятности повторной войны. Сколько Путину понадобится на подготовку - будет зависеть от того как быстро будет подписан минск-3.

Массированные ракетные обстрелы, которыми будут пестреть все мировые СМИ и выражать озбоченности лидеры, еще впереди. Если Путину надоест сопротивление на юге и востоке, он будет бомбить Киев чтоб заставить подписать минск-3.


Не знаю или это уберут модераторы, но события последних дней наталкивают на мысль, что страны, на которые у раши есть влияние, пытаются раскачать ситуацию по всему миру. Китай в шаге от нападения на Тайвань, по Израилю выпустили более 100 ракет за день, едва не разгорелся опять пожар между Косово и Сербией.
Если "театров" военных действий будет много, то поддержка Украине ослабнет. Усилия антипутинской коалиции будут распыляться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:13

  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.


Подождите полгода-год, потом задайте вопрос еще раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:16

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:https://select.homes/realty/c79b5082aeef4d069d68d869d253b729
Какой-то скромный джек-хаус 3к на 81м Совсем не по заветам Фейслесса. С 1к переделали что-ли? С 1 санузлом и мини-душевой кабиной.
А шо за сайт такий, десь у смітті знайшли посилання?

Це хіба не Лун(для елітки)?

Ахах, Фейслесс устарел. Несите следующего :D Зашёл на флетфай, а он мне подсунул это сходу. Я и пошел посмотреть, что там хорошего, чем люди живут?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:19

  beee написав:Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас

Я ищу Славутич без ремонта предпочтительно. Можно и с ремонтом, но к ремонту будет много претензий, что вызовет большое рвение к дисконту, который не будет признан продаваном, и сложнее будет найти компромисс
  beee написав:
  Ромасик написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kvartiru-1-km-seven-zhk-slavutich-2-zarchna-budinok-6-termnovo-IDPi15S.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0

Славутич па1350 (не чердак). Кто-то активно ищет дно. А еще даже 2 лет не прошло!

Пс. UA волновался за Южный мост: фуры ездят и полно ксивщиков, что аж пробки перед мостом и перед м.Осокорки.

Я позвонил. С налогами 68куе. 5 этаж.
Это самый дешёвый вариант в славутич-севен
До войны была 80куе.
Падение
-15%

Хоть у кого-то счет пополнен :)
Но с 80к вы лукавите, от 90к за эти 49 метровые, т.е. от 1800/м
80к был ваш севен
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 06 сер, 2022 16:43, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:23

  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Цены падают, до войны что смотрели летом 2021 (до Польши) - это 2к Нивки Парк с ремонтом, минимум был 140 куе, сейчас без ремонта проскакивают 90-95 куе, с ремонтом уже есть по 115 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OfAr7.html
Так что адекватные продавцы потихоньку цену снижают.


А вы готовы покупать только 2к уровня Нивки Парк, такая как по ссылке ?
Например, квартира 55 метров в серии КТ за 65-75куе (до войны) категорически нет ?

Если Вы пишете про КТ конца 90-хх-начало 00-хх с ремонтом - то до войны таких низких цен небыло.
Лично для меня по недвижимости никаких компромиссов неможет быть - возможно в купленной квартире придется встречать старость.
BIGor
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