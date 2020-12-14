Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Не знаю или это уберут модераторы, но события последних дней наталкивают на мысль, что страны, на которые у раши есть влияние, пытаются раскачать ситуацию по всему миру. Китай в шаге от нападения на Тайвань, по Израилю выпустили более 100 ракет за день, едва не разгорелся опять пожар между Косово и Сербией. Если "театров" военных действий будет много, то поддержка Украине ослабнет. Усилия антипутинской коалиции будут распыляться.
Не бздо в канистру Все буде Україна
Китай не нападёт на Тайвань, США чётко обозначили тему В Косово погасили пожар, сербам жопу накрутили
Ну а Израиль, так им не привыкать. Это раз Два, Израиль соблюдал нейтралитет в войне Украины и России. И этот нейтралитет касался, чтобы всякие российские прокси не обстреливали Израиль Но Россия делает всё, чтобы Израиль вышел из этого нейтралитета
UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.
Жители ПОХа инвестируют в ремонты под аренду? На Правом берегу ажиотажа в Эпиках не наблюдается.
Да, я о Григоренко. Они и 25 февраля холодильники тащили. А что же? Правый берег зашугали, они все поразбегались к франковским фронтам, сверкая лаптями. А левому берегу что? Там нет центров принятия решений. Не раз видел как разгружают стройматериалы от Славутича и до Галактона. Со времен апреля. Они же ветку не читают, думают самые умные, поделают сейчас ремонты и продадут по 400К
vitaliian написав:
Ромасик написав:
UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.
на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.