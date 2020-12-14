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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10174101751017610177

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:28

  rjkz написав:Не знаю или это уберут модераторы, но события последних дней наталкивают на мысль, что страны, на которые у раши есть влияние, пытаются раскачать ситуацию по всему миру. Китай в шаге от нападения на Тайвань, по Израилю выпустили более 100 ракет за день, едва не разгорелся опять пожар между Косово и Сербией.
Если "театров" военных действий будет много, то поддержка Украине ослабнет. Усилия антипутинской коалиции будут распыляться.

Не бздо в канистру
Все буде Україна

Китай не нападёт на Тайвань, США чётко обозначили тему
В Косово погасили пожар, сербам жопу накрутили

Ну а Израиль, так им не привыкать. Это раз
Два, Израиль соблюдал нейтралитет в войне Украины и России.
И этот нейтралитет касался, чтобы всякие российские прокси не обстреливали Израиль
Но Россия делает всё, чтобы Израиль вышел из этого нейтралитета

Немножко Три, Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

За присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу выступило большинство членов верхней палаты Конгресса США. Вступление двух североевропейских стран одобрили уже 23 из 30 членов НАТО.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:34

  UA написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.

а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.

Жители ПОХа инвестируют в ремонты под аренду? :mrgreen:
На Правом берегу ажиотажа в Эпиках не наблюдается.

Да, я о Григоренко. Они и 25 февраля холодильники тащили.
А что же? Правый берег зашугали, они все поразбегались к франковским фронтам, сверкая лаптями. А левому берегу что? Там нет центров принятия решений.
Не раз видел как разгружают стройматериалы от Славутича и до Галактона. Со времен апреля. Они же ветку не читают, думают самые умные, поделают сейчас ремонты и продадут по 400К
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.

а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.

на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.

Так и считал. Пошел, а народу полно.
Ромасик
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