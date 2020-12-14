Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Цены падают, до войны что смотрели летом 2021 (до Польши) - это 2к Нивки Парк с ремонтом, минимум был 140 куе, сейчас без ремонта проскакивают 90-95 куе, с ремонтом уже есть по 115 куе https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... OfAr7.html Так что адекватные продавцы потихоньку цену снижают.
А вы готовы покупать только 2к уровня Нивки Парк, такая как по ссылке ? Например, квартира 55 метров в серии КТ за 65-75куе (до войны) категорически нет ?
Если Вы пишете про КТ конца 90-хх-начало 00-хх с ремонтом - то до войны таких низких цен небыло. Лично для меня по недвижимости никаких компромиссов неможет быть - возможно в купленной квартире придется встречать старость.
rjkz написав:Не знаю или это уберут модераторы, но события последних дней наталкивают на мысль, что страны, на которые у раши есть влияние, пытаются раскачать ситуацию по всему миру. Китай в шаге от нападения на Тайвань, по Израилю выпустили более 100 ракет за день, едва не разгорелся опять пожар между Косово и Сербией. Если "театров" военных действий будет много, то поддержка Украине ослабнет. Усилия антипутинской коалиции будут распыляться.
Не бздо в канистру Все буде Україна
Китай не нападёт на Тайвань, США чётко обозначили тему В Косово погасили пожар, сербам жопу накрутили
Ну а Израиль, так им не привыкать. Это раз Два, Израиль соблюдал нейтралитет в войне Украины и России. И этот нейтралитет касался, чтобы всякие российские прокси не обстреливали Израиль Но Россия делает всё, чтобы Израиль вышел из этого нейтралитета
UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.
Жители ПОХа инвестируют в ремонты под аренду? На Правом берегу ажиотажа в Эпиках не наблюдается.
Да, я о Григоренко. Они и 25 февраля холодильники тащили. А что же? Правый берег зашугали, они все поразбегались к франковским фронтам, сверкая лаптями. А левому берегу что? Там нет центров принятия решений. Не раз видел как разгружают стройматериалы от Славутича и до Галактона. Со времен апреля. Они же ветку не читают, думают самые умные, поделают сейчас ремонты и продадут по 400К
vitaliian написав:
Ромасик написав:
UA написав:Я это к тому что можно оттянуть банкротство, но избежать вряд ли.
а в епицентре не протолкнуться, даже в понедельник.
на берковецкой до войны очереди по 10 человек на кассах были сейчас 1-2 человека, или никого. Как вы считаете людей внутри эпицентра я хз, парковка как была забита вокруг лавины так и сейчас забита.
Ромасик написав:5-6 мес это можно было начать в мае и к зиме закончить? Никогда не видел такой быстрой стройки. Хотя в Марике орки какую-то 5-этажку в поле показывают.
Если делать по уму, то вполне реально справиться до года. Комплексы тридцатиэтажных стен за 5 месяцев точно не строятся, а вот невысокое вполне реально вписать от полугода до года. Кстати, если не ошибаюсь, Зеленский не фанат панельных домов. А монолит можно гнать по три этажа в месяц (больше у нас не льют, ну максимум 4). При наличии финансирования государственные заказчики уже потирают руки, но учитывая проблемы с количеством незавершённых объектов у КГС заказы могут отойти к частным застройщикам.
ДБК с радостью нальёт сколько нужно по 700 баксов, но только панельки . Возможно будут выкупать готовое, или на стадии строительства. В любом случае придётся поддерживать строительную отрасль, иначе она ляжет окончательно
Масштаб откатов за подряды даже сложно представить
Ну перепрофилируют велике крадівництво. Панельки аркады тоже 1 этаж в неделю лепили, 25 этажей за полгода. Но это если коробку. А сделать проект, внутрянка, получить разрешение Рината на подключение электрики. Хотя, вероятно, лепить 5 этажки в провинции по типовому проекту возможно.
Кстати, если не ошибаюсь, Зеленский не фанат панельных домов.
он фанат дач в Крыму. Аркада заливала фундамент под панельки из бетона. Поэтому под убежище для массмаркета сойдет. Можно чуть больше бетона залить.
beee написав:Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно. Ремонтов боялись до войны, а сейчас
Я ищу Славутич без ремонта предпочтительно. Можно и с ремонтом, но к ремонту будет много претензий, что вызовет большое рвение к дисконту, который не будет признан продаваном, и сложнее будет найти компромисс
beee писал(а): Тогда нам казалась дикой. А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то
Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:
- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров - в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек - авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек - метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному сектору
Все это может повториться. Орки на Грозный 2 раза ходили с интервалом 3 года, исправив ошибки первого вторжения. Так что Киев и Чернигов в зоне очень высокой вероятности повторной войны. Сколько Путину понадобится на подготовку - будет зависеть от того как быстро будет подписан минск-3.
Массированные ракетные обстрелы, которыми будут пестреть все мировые СМИ и выражать озбоченности лидеры, еще впереди. Если Путину надоест сопротивление на юге и востоке, он будет бомбить Киев чтоб заставить подписать минск-3.
Не знаю или это уберут модераторы, но события последних дней наталкивают на мысль, что страны, на которые у раши есть влияние, пытаются раскачать ситуацию по всему миру. Китай в шаге от нападения на Тайвань, по Израилю выпустили более 100 ракет за день, едва не разгорелся опять пожар между Косово и Сербией. Если "театров" военных действий будет много, то поддержка Украине ослабнет. Усилия антипутинской коалиции будут распыляться.
Ви серйозно вважаєте, що в рашки може бути вплив на Китай?
Faceless написав:[quote="Ромасик"]https://select.homes/realty/c79b5082aeef4d069d68d869d253b729 Какой-то скромный джек-хаус 3к на 81м Совсем не по заветам Фейслесса. С 1к переделали что-ли? С 1 санузлом и мини-душевой кабиной.
А шо за сайт такий, десь у смітті знайшли посилання?
Це хіба не Лун(для елітки)?
Ахах, Фейслесс устарел. Несите следующего Зашёл на флетфай, а он мне подсунул это сходу. Я и пошел посмотреть, что там хорошего, чем люди живут?[/quote]Може й застарів, але що то за select.homes не в курсі
beee писал(а): Тогда нам казалась дикой. А сейчас я в 5 утра я снимал в прямом эфире, как ракета ПВО сбила над Бучей крылатую. Зрелище страшное, но завораживающее. Сюр какой-то
Страшное зрелище, это когда город в осаде и умереть можешь в любую минуту - едешь себе на авто, или идешь улицей, рядом прилет снаряда, мины, пакета градов, разлет кассетных снарядов от урагана, авианалет... все это рядом в 50-100 метрах. Я лично был свидетелем таких событий, которые могли меня убить в феврале-марте:
- снаряды арбитиллерийские и минометные разрывались в радиусе 100-200 метров - в 500 метрах от меня прилетела кассетная болванка от урагана, убив и покалечив несколько десятков человек - авианалет 3 март и бомбы сбросили по жилым домам на расстоянии 400 метров от моего дома, убив 50+ человек - метрах в 600 из окна видел как разрядили пакет градов по частному сектору
Все это может повториться. Орки на Грозный 2 раза ходили с интервалом 3 года, исправив ошибки первого вторжения. Так что Киев и Чернигов в зоне очень высокой вероятности повторной войны. Сколько Путину понадобится на подготовку - будет зависеть от того как быстро будет подписан минск-3.
Массированные ракетные обстрелы, которыми будут пестреть все мировые СМИ и выражать озбоченности лидеры, еще впереди. Если Путину надоест сопротивление на юге и востоке, он будет бомбить Киев чтоб заставить подписать минск-3.
Не знаю или это уберут модераторы, но события последних дней наталкивают на мысль, что страны, на которые у раши есть влияние, пытаются раскачать ситуацию по всему миру. Китай в шаге от нападения на Тайвань, по Израилю выпустили более 100 ракет за день, едва не разгорелся опять пожар между Косово и Сербией. Если "театров" военных действий будет много, то поддержка Украине ослабнет. Усилия антипутинской коалиции будут распыляться.
Ви серйозно вважаєте, що в рашки може бути вплив на Китай?
Смотря что называть влиянием. Некоторое влияние есть. Для рб достаточно позвонить и дать команду, для Китая надо полететь (что и было сделано не так давно) и заинтересовать. На самом деле Китай ведет свою игру (как ни банально это звучит), но сейчас есть реально исторический шанс провести интервенцию на Тайвань. Если США переключится на Тайвань - пуило в выигрыше, если не переключится - Китай. В шахматах такая ситуация называется "вилка". Если тут кто-то еще играет в шахматы. Полезная игра - учит просчитывать ситуацию наперед. Бо я тут смотрю большинство живет сегоднящним днем - что вижу то пою. Ладно с войной, но давайте вспомним зРадио - сколько он про учетную ставку говорил? Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат. Или опять это Украины не касается? А, Прохожий? Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс? Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию? Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429. За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи. В недешевом городке в НДж до мая были таунхомы по 420к и быстро разлетелись, сейчас уже дома по 300 появились на рынке, сарающки, правда. Но за 425 есть небольшой, но неплохой дом в хорошей локации (рядом с домом моих друзей). Вообще мысля такая, что под низкую ставку народ загнали в дорогой актив и теперь они 30 лет будут его выплачивать. Только он уже не стоит денег, которые за него заплатили. Таким образом часть инфляции переложили на наивных покупателей недвиги, которые клюнули на "дешевую" ипотеку и на то, что "доллар обесценивается". Еще одна весчь. Эта-же знакомая рассказала, что после кризиса 2008 года купила 1 бдрм за 40 куе. 40 куе квартира с гостинной и спальней в НЙ ( не самая плохая локация. Если кто-то разбирается - юг Оушен парквей). Сейчас такая пока еще стоит порядка 300 +/- куе . Вот это волатильность!