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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10176101771017810179>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 17:58

  Ромасик написав:
  Faceless написав:що то за select.homes не в курсі

Ну солидный сайт. С точки зрения сайтов недвиги выглядит следующим поколением. 3д прогулка того стоит. Рыл раскошелился. Сколько он там чаевых получит? 20к? По стандартной ставке


сайту 2 с хвостиком месяца по хуиз, Creation Date: 2022-05-19T11:52:00.0Z
подать там объяву нельзя, перекидывает на телеграм ни много ни мало, самого СЕО.
Судя по ТМ ЛУН - это их проект (разработанный или купленный - не принципиально).
движок для 3Д взят с https://matterport.com/

По куцому функционалу на главной и возрасту в 2 месяца - ЛУН тестирует гипотезу.
А гипотеза судя по всему вот такая: "а получится ли у нас заработать на вторичке закинув рекламу на Flatfy?" (то есть застрощики сейчас не особо рекламируются и ЛУН пытается закрыть "простои" рекламных мест вот так).

Что наводит мысли, что первичка плохо кормит (и, ЛУН понял, что там рыбы особо не предвидится).
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:05

  rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Ви серйозно вважаєте, що в рашки може бути вплив на Китай?


Смотря что называть влиянием.
Некоторое влияние есть. Для рб достаточно позвонить и дать команду, для Китая надо полететь (что и было сделано не так давно) и заинтересовать.
На самом деле Китай ведет свою игру (как ни банально это звучит), но сейчас есть реально исторический шанс провести интервенцию на Тайвань.
Если США переключится на Тайвань - пуило в выигрыше, если не переключится - Китай.
В шахматах такая ситуация называется "вилка".
Если тут кто-то еще играет в шахматы. Полезная игра - учит просчитывать ситуацию наперед. Бо я тут смотрю большинство живет сегоднящним днем - что вижу то пою. Ладно с войной, но давайте вспомним зРадио - сколько он про учетную ставку говорил? Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.
Или опять это Украины не касается? А, Прохожий?
Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс?
Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию?
Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429.
За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи. В недешевом городке в НДж до мая были таунхомы по 420к и быстро разлетелись, сейчас уже дома по 300 появились на рынке, сарающки, правда. Но за 425 есть небольшой, но неплохой дом в хорошей локации (рядом с домом моих друзей).
Вообще мысля такая, что под низкую ставку народ загнали в дорогой актив и теперь они 30 лет будут его выплачивать. Только он уже не стоит денег, которые за него заплатили. Таким образом часть инфляции переложили на наивных покупателей недвиги, которые клюнули на "дешевую" ипотеку и на то, что "доллар обесценивается".
Еще одна весчь. Эта-же знакомая рассказала, что после кризиса 2008 года купила 1 бдрм за 40 куе. 40 куе квартира с гостинной и спальней в НЙ ( не самая плохая локация. Если кто-то разбирается - юг Оушен парквей). Сейчас такая пока еще стоит порядка 300 +/- куе . Вот это волатильность!

Дядя Петя, ты дурак ?

Ты транслируешь все российские нарративы

Но не читаешь
Читай по губам - Китай на Тайване обломился, полностью

А зачем ты притащил какую-то квартиру в НЙ, вообще непонятно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:11

  rjkz написав:Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.


да, после того, как зРадио взял паузу ветка стала совсем однобокой.

у нас впереди всё ещё будут кровь, пот и слёзы. Покупать можно будет тогда, когда на этой ветке будет штиль, уныние и бесперспективность. Ещё рано, пройдут годы.

а видели мою картинку сравнения статы по бомберу и график пузыря ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:19

  Ромасик написав:Так и считал. Пошел, а народу полно.
зовите меня, когда я прихожу все куда то прячутся между стеллажами с товаром.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:23

  sergikkc007 написав:п.с. а як там Ірпінь? Потроху оживає?
в каком смысле оживает? Что с продажами я вообще не в курсе, коммерческие помещения пользуются умеренным спросом (цена чтобы мгновенно сдать -40% от довоенной, то есть рынок где то -25%-30%). Стройки стоят. Разбитые дома мало кто ремонтирует. В основном вывозят строймусор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:25

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:п.с. а як там Ірпінь? Потроху оживає?
в каком смысле оживает? Что с продажами я вообще не в курсе, коммерческие помещения пользуются умеренным спросом (цена чтобы мгновенно сдать -40% от довоенной, то есть рынок где то -25%-30%). Стройки стоят. Разбитые дома мало кто ремонтирует.


Мав на увазі чи людей побільшало в місті
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:27

  sergikkc007 написав:Мав на увазі чи людей побільшало в місті
за людей не скажу, в парках с детьми много гуляет, после 21:00 у меня на районе свободных мест для парковки нет. Ощущение что авто стало еще больше, чем до войны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:42

  baraka написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:що то за select.homes не в курсі

Ну солидный сайт. С точки зрения сайтов недвиги выглядит следующим поколением. 3д прогулка того стоит. Рыл раскошелился. Сколько он там чаевых получит? 20к? По стандартной ставке


сайту 2 с хвостиком месяца по хуиз, Creation Date: 2022-05-19T11:52:00.0Z
подать там объяву нельзя, перекидывает на телеграм ни много ни мало, самого СЕО.
Судя по ТМ ЛУН - это их проект (разработанный или купленный - не принципиально).
движок для 3Д взят с https://matterport.com/

По куцому функционалу на главной и возрасту в 2 месяца - ЛУН тестирует гипотезу.
А гипотеза судя по всему вот такая: "а получится ли у нас заработать на вторичке закинув рекламу на Flatfy?" (то есть застрощики сейчас не особо рекламируются и ЛУН пытается закрыть "простои" рекламных мест вот так).

Что наводит мысли, что первичка плохо кормит (и, ЛУН понял, что там рыбы особо не предвидится).

Звісно, що з продажу "первинки" вистачить лише на хліб і помідори. Ніяк не на новий "Мерс" чи "Крузак", як це було до війни.
Слава богу, і ріелторів-новобудівців стало суттєво меньше на форумі. Десь лопатами і граблями заробляють собі на хліб)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:45

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:Мав на увазі чи людей побільшало в місті
за людей не скажу, в парках с детьми много гуляет, после 21:00 у меня на районе свободных мест для парковки нет. Ощущение что авто стало еще больше, чем до войны.

Немає коштів на бензин, тому машини сотнями і тисячами стоять на обочинах.

Коли влада нарешті зробить платну парковку для всіх лежаків - вай-вай, машин реально стане ще меньше. Тому що не кожному вона потрібна. Най мутрий нарот катається на громадському транспорті
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:59

  Frant написав:Немає коштів на бензин, тому машини сотнями і тисячами стоять на обочинах.

Коли влада нарешті зробить платну парковку для всіх лежаків - вай-вай, машин реально стане ще меньше. Тому що не кожному вона потрібна. Най мутрий нарот катається на громадському транспорті
в вузе логику учил? после 21:00 мест нет, а до этого времени места есть в ассортименте.

Ты не путай ирпенского мэра с киевским. Здесь нет задачи содрать с каждого жителя шкуру. То что сделают парковки платными крайне маловероятно. Наоборот они стараются чтобы всё что можно было бесплатным. Бассейн для детей бесплатный. И т.д.

Многие ездят на работу на авто. Даже просят убрать блокпосты. Типа ездить из Ирпеня на Святошин по бензину сильно дороже, чем с Трои или Поха.
vitaliian
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