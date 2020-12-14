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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10176101771017810179

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 103
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 19:34

А бензинчик нині дорогий!

  vitaliian написав:
  Frant написав:Немає коштів на бензин, тому машини сотнями і тисячами стоять на обочинах.

Коли влада нарешті зробить платну парковку для всіх лежаків - вай-вай, машин реально стане ще меньше. Тому що не кожному вона потрібна. Най мутрий нарот катається на громадському транспорті
в вузе логику учил? после 21:00 мест нет, а до этого времени места есть в ассортименте.

Ты не путай ирпенского мэра с киевским. Здесь нет задачи содрать с каждого жителя шкуру. То что сделают парковки платными крайне маловероятно. Наоборот они стараются чтобы всё что можно было бесплатным. Бассейн для детей бесплатный. И т.д.

Безплатний сир тільки в мишоловці.
За чий рахунок банкет - ти можеш здогадатись?
З ПоХа чи з Троєщини - необов'язково їздити на роботу по Києву на власному транспорті.
Словосполучення "громадський транспорт" та "метро" - щось тобі говорять?
Це те, чого ніколи не буде в Ірпенях. З Ірпеня в Київ громадським транспортом добиратись годину, і по Києву ще мінімум півгодини. Півтори години в одну сторону, півтори години назад. Їлітне житло для заможних людей. Майже Конча-Заспа(((

Три години щоденно все робоче життя - така ціна дешевого житла в дальніх спальних районах приКиєва
Frant
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