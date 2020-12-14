vitaliian написав:в вузе логику учил? после 21:00 мест нет, а до этого времени места есть в ассортименте.
Ты не путай ирпенского мэра с киевским. Здесь нет задачи содрать с каждого жителя шкуру. То что сделают парковки платными крайне маловероятно. Наоборот они стараются чтобы всё что можно было бесплатным. Бассейн для детей бесплатный. И т.д.
Безплатний сир тільки в мишоловці.
За чий рахунок банкет - ти можеш здогадатись?
З ПоХа чи з Троєщини - необов'язково їздити на роботу по Києву на власному транспорті.
Словосполучення "громадський транспорт" та "метро" - щось тобі говорять?
Це те, чого ніколи не буде в Ірпенях. З Ірпеня в Київ громадським транспортом добиратись годину, і по Києву ще мінімум півгодини. Півтори години в одну сторону, півтори години назад. Їлітне житло для заможних людей. Майже Конча-Заспа(((
Три години щоденно все робоче життя - така ціна дешевого житла в дальніх спальних районах приКиєва