Faceless написав:

rjkz написав: Ви серйозно вважаєте, що в рашки може бути вплив на Китай?

Смотря что называть влиянием.Некоторое влияние есть. Для рб достаточно позвонить и дать команду, для Китая надо полететь (что и было сделано не так давно) и заинтересовать.На самом деле Китай ведет свою игру (как ни банально это звучит), но сейчас есть реально исторический шанс провести интервенцию на Тайвань.Если США переключится на Тайвань - пуило в выигрыше, если не переключится - Китай.В шахматах такая ситуация называется "вилка".Если тут кто-то еще играет в шахматы. Полезная игра - учит просчитывать ситуацию наперед. Бо я тут смотрю большинство живет сегоднящним днем - что вижу то пою. Ладно с войной, но давайте вспомним зРадио - сколько он про учетную ставку говорил? Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.Или опять это Украины не касается? А, Прохожий?Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс?Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию?Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429.За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи. В недешевом городке в НДж до мая были таунхомы по 420к и быстро разлетелись, сейчас уже дома по 300 появились на рынке, сарающки, правда. Но за 425 есть небольшой, но неплохой дом в хорошей локации (рядом с домом моих друзей).Вообще мысля такая, что под низкую ставку народ загнали в дорогой актив и теперь они 30 лет будут его выплачивать. Только он уже не стоит денег, которые за него заплатили. Таким образом часть инфляции переложили на наивных покупателей недвиги, которые клюнули на "дешевую" ипотеку и на то, что "доллар обесценивается".Еще одна весчь. Эта-же знакомая рассказала, что после кризиса 2008 года купила 1 бдрм за 40 куе. 40 куе квартира с гостинной и спальней в НЙ ( не самая плохая локация. Если кто-то разбирается - юг Оушен парквей). Сейчас такая пока еще стоит порядка 300 +/- куе . Вот это волатильность!