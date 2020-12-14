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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:22
vitaliian написав: Frant написав:
Немає коштів на бензин, тому машини сотнями і тисячами стоять на обочинах.
Коли влада нарешті зробить платну парковку для всіх лежаків - вай-вай, машин реально стане ще меньше. Тому що не кожному вона потрібна. Най мутрий нарот катається на громадському транспорті
в вузе логику учил? после 21:00 мест нет, а до этого времени места есть в ассортименте.
Ты не путай ирпенского мэра с киевским. Здесь нет задачи содрать с каждого жителя шкуру. То что сделают парковки платными крайне маловероятно. Наоборот они стараются чтобы всё что можно было бесплатным. Бассейн для детей бесплатный. И т.д.
Многие ездят на работу на авто. Даже просят убрать блокпосты. Типа ездить из Ирпеня на Святошин по бензину сильно дороже, чем с Трои или Поха.
девочки
для обсуждения ирпеня переместитесь на тематическую ветку про ипеня
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:31
rjkz написав:
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На Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.
Или опять это Украины не касается? А, Прохожий?
Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс?
Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию?
Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429.
За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи.
На сколько взлетела в штатах недвига за последние 4 года? Деревья же до небес не ростут. У знакомых в Техасе за 3 года (или около того) с 200 до 280 куе поднялась фанерная коробка с кривым забором. Всех обилетили и модно подкручивать гайки с безлимитным баблом. У нас тут свое казино.
Европейская недвига тоже неприлично высоко торгуется даже относительно кивких цен января 2022
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:40
beee написав:
Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас
А почему арендодатели ремонты в своих арендных квартирах не ценят?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:53
2393606 написав:
Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства
. Буду благодарен за обратную связь.
Я - власник смарт-квартири на етапі завершення/здачі в експлуатацію.
Правда, у Львові, але тим не менше...
І, знаючи, а головне - розуміючи теперішню ситуацію, то.... то я не хочу продавати ні по переуступку, ні пізніше готове... а буду здавати в оренду!
Правда, то треба ще буде зробити ремонт...
Але, на даному етапі/в даній ситуації - я НЕ хочу і НЕ буду продавати свою смарт-квартиру!
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Додано: Суб 06 сер, 2022 20:59
UA написав: beee написав:
Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас
А почему арендодатели ремонты в своих арендных квартирах не ценят?
так как многие их делают, то создаётся впечатление, что не просто не ценят, а ненавидят.
начитались разных успешных успехов про арендный бизнес и ставят красные кухни, зелёные потолки, шкафы из ткани и мягкие уголки с базара.
причём это и европы касается. выбираешь вроде на картинках - ничего. приезжаешь, душ из gовна
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beee
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