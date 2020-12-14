RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10177101781017910180>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 104
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 20:22

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:
  Frant написав:Немає коштів на бензин, тому машини сотнями і тисячами стоять на обочинах.

Коли влада нарешті зробить платну парковку для всіх лежаків - вай-вай, машин реально стане ще меньше. Тому що не кожному вона потрібна. Най мутрий нарот катається на громадському транспорті
в вузе логику учил? после 21:00 мест нет, а до этого времени места есть в ассортименте.

Ты не путай ирпенского мэра с киевским. Здесь нет задачи содрать с каждого жителя шкуру. То что сделают парковки платными крайне маловероятно. Наоборот они стараются чтобы всё что можно было бесплатным. Бассейн для детей бесплатный. И т.д.

Многие ездят на работу на авто. Даже просят убрать блокпосты. Типа ездить из Ирпеня на Святошин по бензину сильно дороже, чем с Трои или Поха.

девочки
для обсуждения ирпеня переместитесь на тематическую ветку про ипеня
Прохожий
 
Повідомлень: 12765
З нами з: 05.06.13
Подякував: 870 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 20:31

  rjkz написав:[
На Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.
Или опять это Украины не касается? А, Прохожий?
Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс?
Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию?
Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429.
За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи.

На сколько взлетела в штатах недвига за последние 4 года? Деревья же до небес не ростут. У знакомых в Техасе за 3 года (или около того) с 200 до 280 куе поднялась фанерная коробка с кривым забором. Всех обилетили и модно подкручивать гайки с безлимитным баблом. У нас тут свое казино.
Европейская недвига тоже неприлично высоко торгуется даже относительно кивких цен января 2022
hume
 
Повідомлень: 8642
З нами з: 27.12.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 20:40

  beee написав:Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас

А почему арендодатели ремонты в своих арендных квартирах не ценят?
UA
 
Повідомлень: 7114
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 1906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 20:53

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Я - власник смарт-квартири на етапі завершення/здачі в експлуатацію.
Правда, у Львові, але тим не менше...
І, знаючи, а головне - розуміючи теперішню ситуацію, то.... то я не хочу продавати ні по переуступку, ні пізніше готове... а буду здавати в оренду!
Правда, то треба ще буде зробити ремонт...
Але, на даному етапі/в даній ситуації - я НЕ хочу і НЕ буду продавати свою смарт-квартиру!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 18.03.21
Подякував: 142 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 20:59

  UA написав:
  beee написав:Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас

А почему арендодатели ремонты в своих арендных квартирах не ценят?

так как многие их делают, то создаётся впечатление, что не просто не ценят, а ненавидят.
начитались разных успешных успехов про арендный бизнес и ставят красные кухни, зелёные потолки, шкафы из ткани и мягкие уголки с базара.
причём это и европы касается. выбираешь вроде на картинках - ничего. приезжаешь, душ из gовна
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 800
З нами з: 26.11.19
Подякував: 68 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 21:30

  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать.
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$.
Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины.
Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени.
Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца.
Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 809
З нами з: 28.04.20
Подякував: 491 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 21:38

  Faceless написав:Ви серйозно вважаєте, що в рашки може бути вплив на Китай?

Китайские правящие элиты не монолитны.
На председателя Си у хуйла какое-то ограниченное влияние есть.
Примерно как у проститутки на своего сутенера.
Премьер Ли Кэцян вообще представитель полностью проамериканского комсомола Китая.
В ноябре будут выборы нового Председателя.
Возможно выберут Ли Кэцяна :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7114
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 1906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 21:40

  Damien написав:
  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать.
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$.
Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины.
Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени.
Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца.
Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.

Це саме та ситуація, про яку розказував Біг539 в 2013 про Горлівка.
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта.
Київ обов'язково дійде до цього. Вже половина дороги пройдена. Ще два-три роки, і ми побачимо ці ціни.
П.С. Новобудам гаплик, попит на них впав в сотню раз.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 06 сер, 2022 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22938
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 21:43

  baraka написав:По куцому функционалу на главной и возрасту в 2 месяца - ЛУН тестирует гипотезу.
А гипотеза судя по всему вот такая: "а получится ли у нас заработать на вторичке закинув рекламу на Flatfy?" (то есть застрощики сейчас не особо рекламируются и ЛУН пытается закрыть "простои" рекламных мест вот так).

Что наводит мысли, что первичка плохо кормит (и, ЛУН понял, что там рыбы особо не предвидится).

Похоже, сайт создан исключительно в дополнение к агрегатору флетфай. Но как и другие проекты луна, показывает передовые технологии. Не согласен, что нужно судить по куцой главной странице. Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект. Если хорошо раскрутятся, потеснят и олх и всякие АН, либо заставят работать на себя. И так уже довольно сильная монополия.

Мне нравится. Видно ответственный подход. А не какая-то дичь в объявлении, и 1,5 фотки снятые на калькулятор.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 06 сер, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1219 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 21:51

  Frant написав:
  Damien написав:
  2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.

Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать.
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$.
Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины.
Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени.
Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца.
Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.

Це саме та ситуація, про яку розказував Біг539 в 2013 про Горлівка.
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта.
Київ обов'язково дійде до цього. Вже половина дороги пройдена. Ще два-три роки, і ми побачимо ці ціни.
П.С. Новобудам гаплик, попит на них впав в сотню раз.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... PgaBp.html

Варщавський вже па 36 000.
Тиждень тому ціни починались від 38 000.
Валиться все в підлогу.
Метро ми там вже не побачимо а без метро навіть за 30 не цікаво.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2323 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10177101781017910180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2289, 2290, 2291
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22908 10560615
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 сер, 2022 15:20
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4867294
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3902
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3460)
06.08.2022 22:34
Банк Альянс (260)
06.08.2022 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.