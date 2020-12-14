Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Немає коштів на бензин, тому машини сотнями і тисячами стоять на обочинах.
Коли влада нарешті зробить платну парковку для всіх лежаків - вай-вай, машин реально стане ще меньше. Тому що не кожному вона потрібна. Най мутрий нарот катається на громадському транспорті
в вузе логику учил? после 21:00 мест нет, а до этого времени места есть в ассортименте.
Ты не путай ирпенского мэра с киевским. Здесь нет задачи содрать с каждого жителя шкуру. То что сделают парковки платными крайне маловероятно. Наоборот они стараются чтобы всё что можно было бесплатным. Бассейн для детей бесплатный. И т.д.
Многие ездят на работу на авто. Даже просят убрать блокпосты. Типа ездить из Ирпеня на Святошин по бензину сильно дороже, чем с Трои или Поха.
девочки для обсуждения ирпеня переместитесь на тематическую ветку про ипеня
rjkz написав:[ На Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат. Или опять это Украины не касается? А, Прохожий? Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс? Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию? Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429. За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи.
На сколько взлетела в штатах недвига за последние 4 года? Деревья же до небес не ростут. У знакомых в Техасе за 3 года (или около того) с 200 до 280 куе поднялась фанерная коробка с кривым забором. Всех обилетили и модно подкручивать гайки с безлимитным баблом. У нас тут свое казино. Европейская недвига тоже неприлично высоко торгуется даже относительно кивких цен января 2022
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Я - власник смарт-квартири на етапі завершення/здачі в експлуатацію. Правда, у Львові, але тим не менше... І, знаючи, а головне - розуміючи теперішню ситуацію, то.... то я не хочу продавати ні по переуступку, ні пізніше готове... а буду здавати в оренду! Правда, то треба ще буде зробити ремонт... Але, на даному етапі/в даній ситуації - я НЕ хочу і НЕ буду продавати свою смарт-квартиру!
beee написав:Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно. Ремонтов боялись до войны, а сейчас
А почему арендодатели ремонты в своих арендных квартирах не ценят?
так как многие их делают, то создаётся впечатление, что не просто не ценят, а ненавидят. начитались разных успешных успехов про арендный бизнес и ставят красные кухни, зелёные потолки, шкафы из ткани и мягкие уголки с базара. причём это и европы касается. выбираешь вроде на картинках - ничего. приезжаешь, душ из gовна
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать. Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой. При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$. Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины. Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени. Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца. Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.
Faceless написав:Ви серйозно вважаєте, що в рашки може бути вплив на Китай?
Китайские правящие элиты не монолитны. На председателя Си у хуйла какое-то ограниченное влияние есть. Примерно как у проститутки на своего сутенера. Премьер Ли Кэцян вообще представитель полностью проамериканского комсомола Китая. В ноябре будут выборы нового Председателя. Возможно выберут Ли Кэцяна
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать. Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой. При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$. Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины. Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени. Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца. Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.
Це саме та ситуація, про яку розказував Біг539 в 2013 про Горлівка. Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта. Київ обов'язково дійде до цього. Вже половина дороги пройдена. Ще два-три роки, і ми побачимо ці ціни. П.С. Новобудам гаплик, попит на них впав в сотню раз.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 06 сер, 2022 21:43, всього редагувалось 2 разів.
baraka написав:По куцому функционалу на главной и возрасту в 2 месяца - ЛУН тестирует гипотезу. А гипотеза судя по всему вот такая: "а получится ли у нас заработать на вторичке закинув рекламу на Flatfy?" (то есть застрощики сейчас не особо рекламируются и ЛУН пытается закрыть "простои" рекламных мест вот так).
Что наводит мысли, что первичка плохо кормит (и, ЛУН понял, что там рыбы особо не предвидится).
Похоже, сайт создан исключительно в дополнение к агрегатору флетфай. Но как и другие проекты луна, показывает передовые технологии. Не согласен, что нужно судить по куцой главной странице. Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект. Если хорошо раскрутятся, потеснят и олх и всякие АН, либо заставят работать на себя. И так уже довольно сильная монополия.
Мне нравится. Видно ответственный подход. А не какая-то дичь в объявлении, и 1,5 фотки снятые на калькулятор.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 06 сер, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
2393606 написав:Уважаемые форумчане! Из всех сторон доносится аналитика от "экспертов" о падении цен на недвижимость( в Киеве в частности) в 2-4 раза. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев квартир, готовы ли вы расставатся с ними ради заветного кеша с дисконтами 50% и более? Интересует мнение владельцев и готового жилья и в процессе строительства. Буду благодарен за обратную связь.
Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать. Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой. При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$. Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины. Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало. Это потенциальные покупатели нашего времени. Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца. Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.
Це саме та ситуація, про яку розказував Біг539 в 2013 про Горлівка. Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта. Київ обов'язково дійде до цього. Вже половина дороги пройдена. Ще два-три роки, і ми побачимо ці ціни. П.С. Новобудам гаплик, попит на них впав в сотню раз.