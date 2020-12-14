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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 сер, 2022 21:55
beee написав:
начитались разных успешных успехов про арендный бизнес и ставят красные кухни, зелёные потолки, шкафы из ткани и мягкие уголки с базара.
И санузлы под мрамор
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Ромасик
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:03
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-v-novomu-suchasnomu-mkrorayon-na-vinogradar-IDPgaBp.html
Варщавський вже па 36 000.
Тиждень тому ціни починались від 38 000.
Валиться все в підлогу.
Метро ми там вже не побачимо а без метро навіть за 30 не цікаво.
Это переуступка или что-то жилое?
Задолбали эти писаки. Простыня текста ни о чем. И 12 рендер фоток, которые я и без них знаю. Идиоты.
Год назад я чуть не купил такое за 60К с ПС. Очередь не помню.
А к Варшавскому+ метро и не планировалось.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Суб 06 сер, 2022 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:06
pesikot написав: rjkz написав:
Смотря что называть влиянием.
Некоторое влияние есть. Для рб достаточно позвонить и дать команду, для Китая надо полететь (что и было сделано не так давно) и заинтересовать.
На самом деле Китай ведет свою игру (как ни банально это звучит), но сейчас есть реально исторический шанс провести интервенцию на Тайвань.
Если США переключится на Тайвань - пуило в выигрыше, если не переключится - Китай.
В шахматах такая ситуация называется "вилка".
Если тут кто-то еще играет в шахматы. Полезная игра - учит просчитывать ситуацию наперед. Бо я тут смотрю большинство живет сегоднящним днем - что вижу то пою. Ладно с войной, но давайте вспомним зРадио - сколько он про учетную ставку говорил? Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.
Или опять это Украины не касается? А, Прохожий?
Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс?
Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию?
Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429.
За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи. В недешевом городке в НДж до мая были таунхомы по 420к и быстро разлетелись, сейчас уже дома по 300 появились на рынке, сарающки, правда. Но за 425 есть небольшой, но неплохой дом в хорошей локации (рядом с домом моих друзей).
Вообще мысля такая, что под низкую ставку народ загнали в дорогой актив и теперь они 30 лет будут его выплачивать. Только он уже не стоит денег, которые за него заплатили. Таким образом часть инфляции переложили на наивных покупателей недвиги, которые клюнули на "дешевую" ипотеку и на то, что "доллар обесценивается".
Еще одна весчь. Эта-же знакомая рассказала, что после кризиса 2008 года купила 1 бдрм за 40 куе. 40 куе квартира с гостинной и спальней в НЙ ( не самая плохая локация. Если кто-то разбирается - юг Оушен парквей). Сейчас такая пока еще стоит порядка 300 +/- куе . Вот это волатильность!
Дядя Петя, ты дурак ?
Ты транслируешь все российские нарративы
Но не читаешь
Читай по губам - Китай на Тайване обломился, полностью
А зачем ты притащил какую-то квартиру в НЙ, вообще непонятно[/quote]
Умный человек понял-бы к чему я все это написал в контексте ветки.
Так что и петя и дурак здесь кто-то другой.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:19
Ромасик написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-v-novomu-suchasnomu-mkrorayon-na-vinogradar-IDPgaBp.html
Варщавський вже па 36 000.
Тиждень тому ціни починались від 38 000.
Валиться все в підлогу.
Метро ми там вже не побачимо а без метро навіть за 30 не цікаво.
Это переуступка или что-то жилое?
Задолбали эти писаки. Простыня текста ни о чем. И 12 рендер фоток, которые я и без них знаю. Идиоты.
Год назад я чуть не купил такое за 60К с ПС. Очередь не помню.
А к Варшавскому+ метро и не планировалось.
Ну одно дело ехать две-три остановки до пересечения Межевой/Правды, другое дело до Минской или Петровки.
Темп падения радует, две тыс. в неделю, и квартир не становиться меньше в продаже.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:23
Прохожий написав: 2393606 написав: beee написав:
Купить голую квартиру с дисконтом никому и не нужно.
Ремонтов боялись до войны, а сейчас
Смотря где... в сигначюре, к примеру
, я бы и сам прикупил сейчас даже без ремонта, если б дисконт был хороший
..
а содержать сможете?
услуги УК там и т.д.?
Если заставит жистЬ сверлить наружную стену Сигнатюра под выхлоп буржуйки, то какая там в жо…у УК будет с какими тарифами? Или хотя бы ЭЭ будет подаваться по графику, и на лифты тоже.
Там же газа нет? Вот общий мангал на придомовой УК и сделает по своим тарифам под жарку лобстеров и стейков Рибай
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:26
Ромасик написав:
Похоже, сайт создан исключительно в дополнение к агрегатору флетфай.
да
Ромасик написав:
Но как и другие проекты луна, показывает передовые технологии.
да, стараются
Ромасик написав:
Не согласен, что нужно судить по куцой главной странице.
по куцой главной странице я делал вывод что они тестируют гипотезу, про перспективы ничего не говорил.
Ромасик написав:
Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект.
Клиентов они берут отсюда: "Продаємо тільки квартири від рієлторів, які мають підписаний ексклюзив на продаж" - так у них написано на главной.
Как прогнозируете - будет большой поток ?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:29
hume написав: rjkz написав:
[
На Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.
Или опять это Украины не касается? А, Прохожий?
Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс?
Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию?
Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429.
За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи.
На сколько взлетела в штатах недвига за последние 4 года? Деревья же до небес не ростут. У знакомых в Техасе за 3 года (или около того) с 200 до 280 куе поднялась фанерная коробка с кривым забором. Всех обилетили и модно подкручивать гайки с безлимитным баблом. У нас тут свое казино.
Европейская недвига тоже неприлично высоко торгуется даже относительно кивких цен января 2022
Я имел ввиду реакцию РН на поднятие учетки, а перед этим была реакция на урон учетки.
Техас - не совсем удачный пример, он вырос из-за других причин в большей степени:
1. постблмный свал из демократических штатов
2. строительство сайбертракс фэктори Илоном Маском.
Но и влияние учетки тоже.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:30
hume написав: rjkz написав:
[
На Вот сейчас рынок недвижимости США начал сыпаться. Тут молчат.
Или опять это Украины не касается? А, Прохожий?
Продажи новых домов схлопываются . Как там цены на "деревяхи", Сиквенс?
Сейчас можно гадать только о том когда ФЕД прекратит поднимать учетку и МОЖЕТ БЫТЬ начнет снижать. Рецессия налицо. Перейдет-ли она в депрессию?
Знакомая в НЙ успела продать квартиру за менее чем 250 куе. В хорошей локации, в хорошем по нй меркам доме. Начинала с 300. В доме напротив продается квартира, которую в марте выставили за 459 куе. после 4 мая снизили до 429.
За последний месяц снизили 2 раза - до 369 и потом до 339. Простенькая 1 бдрм под аренду. В этом-же доме 2 бдрм с дорогим ремонтом продает племянник знакомой. Он просто снял с продажи.
На сколько взлетела в штатах недвига за последние 4 года? Деревья же до небес не ростут. У знакомых в Техасе за 3 года (или около того) с 200 до 280 куе поднялась фанерная коробка с кривым забором. Всех обилетили и модно подкручивать гайки с безлимитным баблом. У нас тут свое казино.
Европейская недвига тоже неприлично высоко торгуется даже относительно кивких цен января 2022
Я имел ввиду реакцию РН на поднятие учетки, а перед этим была реакция на урон учетки.
Техас - не совсем удачный пример, он вырос из-за других причин в большей степени:
1. постблмный свал из демократических штатов
2. строительство сайбертракс фэктори Илоном Маском.
Но и влияние учетки тоже.
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rjkz
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Додано: Суб 06 сер, 2022 22:31
rjkz
Пан Микола
Мы с моим земляком Биии весим суммарно 250+ и не фунтов, без пуза и зеркальных болезней и любим физкультуру с гирями
Теоретически с вложениями на два полуавтоматических Кольта и две бейсбольные биты как в годы наши с вами молодые(смотреть первый «Бумер») мы можем квартиру в Яблоке и дешевле и найти и купить, за приличное авто вообще промолчу
Но будет ли это иметь отношение к кривым падения спроса, ставок ФРС и инфляции бакса?
И сколько допустим в NY стоит хата в тех многоквартирных домах где 27 лет назад снимался культовый фильм с Рурком «Пуля»??? Где все с битами спят?
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