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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 сер, 2022 00:00
Damien написав:
Дело ж не в том, что всем владельцам в голову одномоментно долбанет "а не продать ли нам за полцены свою квартиру?". Понятно, что те, кто уже владеют жильем и купили дороже, чем "цена 2021, деленная на 2", не будут спешить продавать.
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл. То есть голую квартиру после строителей под аренду(с учетом будущего ремонта, даже дешманского)сейчас нет смысла покупать дороже 10 000$.
Только что вывели, что со стороны арендодателей спрос равен 0,00%. А это львиная доля всех продаж. Так а кто же тогда будет покупать? Те, кто для себя? Так им же дешевле сидеть в аренде, копить никто на квартиры не будет. К тому же и безопасней это, не только выгодней. Начался замес - собрал в сумку вещи и дальше хоть руины. Остаются только те, кто уже прямо сейчас имеет всю сумму на квартиру, но в то же время не имеет квартиры и не имеет мозгов(для понимания ситуации со спросом и предложением). Такие тоже есть, но мало.
Это потенциальные покупатели нашего времени.
Цена для них будет сбалансирована их спросом и фактором нужды в деньгах тех, кто уже имеет квартиры. Кому-то надо деньги на бизнес, кому-то для покупки жилья за рубежом. Статистики нет, но субъективно этих граждан сильно больше, чем тех покупателей из предыдущего абзаца.
Вывод - рынок реальных продаж сожмется раз в 200, там будут свои цены, сильно отличающиеся от хотелок в объявлениях. Первичка по понятным причинам(наличие себестоимости) не сможет кокурировать со вторичкой и ей каюк.
По виділеному - Серж-ик?!
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Додано: Нед 07 сер, 2022 00:30
барабашов написав:rjkz
Пан Микола
Мы с моим земляком Биии весим суммарно 250+ и не фунтов, без пуза и зеркальных болезней и любим физкультуру с гирями
Теоретически с вложениями на два полуавтоматических Кольта и две бейсбольные биты как в годы наши с вами молодые(смотреть первый «Бумер») мы можем квартиру в Яблоке и дешевле и найти и купить, за приличное авто вообще промолчу
Но будет ли это иметь отношение к кривым падения спроса, ставок ФРС и инфляции бакса?
И сколько допустим в NY стоит хата в тех многоквартирных домах где 27 лет назад снимался культовый фильм с Рурком «Пуля»??? Где все с битами спят?
1. Я не интересуюсь домами и локациями, где спят с битами. Не смотрел "Бумер" ни первый ни второй ни сколько их там было и даже не знаю о чем это. Машинами я не интересуюсь по причине того, что они стоят для меня в одном ряду со стиралками, тостерами и телефонами. Купить могу, но не надо. Хотя в свое время, 2 года изучал автодело и имею украинские права ВС.
2. У квартиры в Яблоке есть прямая зависимость от ставки ФРС, так как все смотрят сколько будет месячный платеж. В видео выше об этом тоже есть.
Это очень интересный эффект, который чувствуется практически сразу, когда "чем ниже ставка - тем выще цены, чем выше ставка - тем ниже" Тк бакс - это резервная валюта мира, то с некоторым лагом эти "круги на воде" дойдут до каждого.
Моя знакомая продала 1 бдрм в хорошей локации, в хорошем доме за 250-К. Но в доме не разрешен рент. Меня интересуют 2бдрм с 1000+ сквФит в доме с разрешенной арендой в примерно той-же локации. Пока есть варианты за 300К, но без разрешения на аренду. Надо подождать. Есть предположение, что в октябре ставку опустят (это за месяц до промежуточных выборов). Тогда особого эффекта увидеть не удастся, если-же нет, то рынок вынужден будет снизиться на 10% на каждый % поднятия ставки. То есть, %% на 30.
Это на данный момент.
Второй вариант - ставку не будут понижать долгое время, чтобы изъять "лишние" деньги из экономики, в том числе мировой.
Тогда "Я вам не завидую" (с) (янукофощ).
СТоимость денег в мире очень сильно выростет, а цены на товары и активы снизятся. КРЖН это тоже касается.
Какой именно сценарий будет реализован - пока затрудняюсь сказать.
PS. Когда говорят "Мы с моим земляком Биии весим суммарно 250+ и не фунтов, без пуза и зеркальных болезней и любим физкультуру с гирями", то может создаться впечатление, что "Мы стОим".
я думаю, что ваши вдвоем активы стоят больше.
Какое имеет отношение к финансам то, что я один вешу 220+ фунтов (то есть паундов) и без зеркальной болезни, а в старших классах школы имел погоняло "Бицепс" - я не знаю.
Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 07 сер, 2022 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 00:33
Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 00:46
Хомякоид написав:
Метро ми там вже не побачимо а без метро навіть за 30 не цікаво.
З чого це? Там дві станції ціною 200М доларів або 10% від міського бюджету. Якщо не крутити бабло на рахунках, то це все швидко на грантах добудувати можна.
От із Троєщиною там інша історія звичайно, за нашого життя швидше за все не побачимо повної добудови. Там і сам район, і всі проекти разом із мостом спочатку прокляті. Как за бюджетом, так і за доцільністю.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 00:49
zerocool написав: Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
Окупаемость 8-9 лет - это здорово с одной стороны, но подразумевает офигенные риски с другой.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 01:01
rjkz написав:
Окупаемость 8-9 лет - это здорово с одной стороны, но подразумевает офигенные риски с другой.
Да, це фантастичні цифри навіть для конкурентного бізнесу у нормальних країнах.
А для пасивної оренди – взагалі аномалія, такого вже не буде у найближчому майбутньому.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 01:33
все?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 01:38
zerocool написав: Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
мой сосед снимал по 1000-1500$ в 2000х чтобы не брать квартиру. Видел его недавно на улице.
сейчас аренда стоит 1% годовых. Какая собестоимость? хорошо, она выше чем в 2000 году.
когда будет реальное удорожание?
сколько раз удорожает "собственный бизнес", платина, золото, эфир, dash? Если брать тупо печатать деньги.
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