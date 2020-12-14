Додано: Нед 07 сер, 2022 00:30

барабашов написав: rjkz

Пан Микола

Мы с моим земляком Биии весим суммарно 250+ и не фунтов, без пуза и зеркальных болезней и любим физкультуру с гирями

Теоретически с вложениями на два полуавтоматических Кольта и две бейсбольные биты как в годы наши с вами молодые(смотреть первый «Бумер») мы можем квартиру в Яблоке и дешевле и найти и купить, за приличное авто вообще промолчу

Но будет ли это иметь отношение к кривым падения спроса, ставок ФРС и инфляции бакса?

И сколько допустим в NY стоит хата в тех многоквартирных домах где 27 лет назад снимался культовый фильм с Рурком «Пуля»??? Где все с битами спят? Пан МиколаМы с моим земляком Биии весим суммарно 250+ и не фунтов, без пуза и зеркальных болезней и любим физкультуру с гирямиТеоретически с вложениями на два полуавтоматических Кольта и две бейсбольные биты как в годы наши с вами молодые(смотреть первый «Бумер») мы можем квартиру в Яблоке и дешевле и найти и купить, за приличное авто вообще промолчуНо будет ли это иметь отношение к кривым падения спроса, ставок ФРС и инфляции бакса?И сколько допустим в NY стоит хата в тех многоквартирных домах где 27 лет назад снимался культовый фильм с Рурком «Пуля»??? Где все с битами спят?

1. Я не интересуюсь домами и локациями, где спят с битами. Не смотрел "Бумер" ни первый ни второй ни сколько их там было и даже не знаю о чем это. Машинами я не интересуюсь по причине того, что они стоят для меня в одном ряду со стиралками, тостерами и телефонами. Купить могу, но не надо. Хотя в свое время, 2 года изучал автодело и имею украинские права ВС.2. У квартиры в Яблоке есть прямая зависимость от ставки ФРС, так как все смотрят сколько будет месячный платеж. В видео выше об этом тоже есть.Это очень интересный эффект, который чувствуется практически сразу, когда "чем ниже ставка - тем выще цены, чем выше ставка - тем ниже" Тк бакс - это резервная валюта мира, то с некоторым лагом эти "круги на воде" дойдут до каждого.Моя знакомая продала 1 бдрм в хорошей локации, в хорошем доме за 250-К. Но в доме не разрешен рент. Меня интересуют 2бдрм с 1000+ сквФит в доме с разрешенной арендой в примерно той-же локации. Пока есть варианты за 300К, но без разрешения на аренду. Надо подождать. Есть предположение, что в октябре ставку опустят (это за месяц до промежуточных выборов). Тогда особого эффекта увидеть не удастся, если-же нет, то рынок вынужден будет снизиться на 10% на каждый % поднятия ставки.Это на данный момент.Второй вариант - ставку не будут понижать долгое время, чтобы изъять "лишние" деньги из экономики, в том числе мировой.Тогда "Я вам не завидую" (с) (янукофощ).СТоимость денег в мире очень сильно выростет, а цены на товары и активы снизятся. КРЖН это тоже касается.Какой именно сценарий будет реализован - пока затрудняюсь сказать.PS. Когда говорят "Мы с моим земляком Биии весим суммарно 250+ и не фунтов, без пуза и зеркальных болезней и любим физкультуру с гирями", то может создаться впечатление, что "Мы стОим".я думаю, что ваши вдвоем активы стоят больше.Какое имеет отношение к финансам то, что я один вешу 220+ фунтов (то есть паундов) и без зеркальной болезни, а в старших классах школы имел погоняло "Бицепс" - я не знаю.