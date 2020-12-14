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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 сер, 2022 05:40
zerocool написав: Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
Пророцтво правдиве.
Війна буде йти ще довго.
Можливо, кілька років.
Деіндустріалізація території - продовжується. Київ жирував до 24.02.2022. В місті фактично відсутні заводи, фабрики, складальні цехи. Лише торгові центри, театри, салони краси і склади з китайським товаром і масса бюджетно-чиновничих організацій. В доповнення до цього жиру - все місто забудували 25-поверховими "неохрущовками". Дійшло до того, що навіть дальній пригород забудували пінопластовими "неохрущами", і їх мешканці щоденно на власному автотранспорті їздили на роботу в Київ. Кулі - парковки в Києві були безплатні, кидай свою євробляху де хочеш, бензин недорогий. Нарот звик жити,як в Америці.
Панове, так не вийде. Вже відсутня кормова база для сотень тисяч губошльопів. Або масове безробіття і відновлення практики 1990-х років (дачі з картоплею), або швидка індустріалізація країни (ускладнюється під ударами московитських бомб і ракет). Щодо останнього варіанта - я в нього не вірю. Для цього потрібно мати якісну управлінську еліту, а не ту бидлоту,бувших трієшників, які 30+ років просиджують штани, приватизують і дерибанять.
Нагадаю місцевим дорожайникам, що в 1990-ті роки більшість квартир в Києві коштували 15 000-30 000 дол. Населення держави було 50 млн. чол, і територія була трохи більша((((
Тому, панове, швидка просадка цін КРЖН вже відбувається. Подобається це кому чи ні. Ціни впадуть до економічно обгрунтованого рівня(((
Рівень обгрунтований якістю напівграмотної "їліти".
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 сер, 2022 07:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 06:10
zerocool написав: Хомякоид написав:
Метро ми там вже не побачимо а без метро навіть за 30 не цікаво.
З чого це? Там дві станції ціною 200М доларів або 10% від міського бюджету. Якщо не крутити бабло на рахунках, то це все швидко на грантах добудувати можна.
От із Троєщиною там інша історія звичайно, за нашого життя швидше за все не побачимо повної добудови. Там і сам район, і всі проекти разом із мостом спочатку прокляті. Как за бюджетом, так і за доцільністю.
Без війни остання станція була побудована в 2013.
Зараз війна в повному розпалі.
Чи будуть кошти на побудову після війни, чи знов економічна криза/ковид/вкрали гроші/треба готуватись до нової війни/нова війна.
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Хомякоид
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Додано: Нед 07 сер, 2022 06:11
Понаехал написав: rjkz написав:
1. Я не интересуюсь домами и локациями, где спят с битами. Не смотрел "Бумер" ни первый ни второй ни сколько их там было и даже не знаю о чем это. Машинами я не интересуюсь по причине того, что они стоят для меня в одном ряду со стиралками, тостерами и телефонами. Купить могу, но не надо. Хотя в свое время, 2 года изучал автодело и имею украинские права ВС.
2. У квартиры в Яблоке есть прямая зависимость от ставки ФРС, так как все смотрят сколько будет месячный платеж. В видео выше об этом тоже есть.
Это очень интересный эффект, который чувствуется практически сразу, когда "чем ниже ставка - тем выще цены, чем выше ставка - тем ниже" Тк бакс - это резервная валюта мира, то с некоторым лагом эти "круги на воде" дойдут до каждого.
Моя знакомая продала 1 бдрм в хорошей локации, в хорошем доме за 250-К. Но в доме не разрешен рент. Меня интересуют 2бдрм с 1000+ сквФит в доме с разрешенной арендой в примерно той-же локации. Пока есть варианты за 300К, но без разрешения на аренду. Надо подождать. Есть предположение, что в октябре ставку опустят (это за месяц до промежуточных выборов). Тогда особого эффекта увидеть не удастся, если-же нет, то рынок вынужден будет снизиться на 10% на каждый % поднятия ставки. То есть, %% на 30.
Это на данный момент.
Второй вариант - ставку не будут понижать долгое время, чтобы изъять "лишние" деньги из экономики, в том числе мировой.
Тогда "Я вам не завидую" (с) (янукофощ).
СТоимость денег в мире очень сильно выростет, а цены на товары и активы снизятся. КРЖН это тоже касается.
Какой именно сценарий будет реализован - пока затрудняюсь сказать.
1) бейсбол хорошая игра. Зря не интересуетесь
не представляю как в США можно жить без машины...это ужас
2) что мешает инвестировать через REITs или фонд? Не понимаю. В жилье нужно инвестировать усредняя и медленно. Желательно в разных штатах. А вот свой дом надо иметь хороший в хорошем районе.
1. Мы мирные люди, зачем нам бейсбол? В НЙ мащина - обуза. Хотя у за мной закреплено место в паркинге, что дорогого стоит в НЙ (не о деньгах речь).
2. У меня пока все в подвешенном состоянии. Ориентируемся на хорошие школы.
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rjkz
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:21
Америка, где живут в трейлерах, дома делают из палок и часто меняют локацию - слишком другая страна.
Тема отдельной ветки.
Недвижимость там - никаким боком не сравнима со старым светом
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beee
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:27
Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь
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beee
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:33
beee написав:
Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь
"Харошіє ЖК будуть даражать!"
Мені подобається ця мантра. Я її читаю вже 101-й раз на форумі.
Проте, скільки ріелтори-новобудівці не казалиби: Халва! - в роті солодше не буде.
Рівень зарплат від цих мантр не підвищиться, війна не зупиниться.
Прогноз, який працює 8 років????
За цей час ціни Кржн і падали вдвічі,і піднімались в 1,5 рази, і знову упадуть вдвічі від рівня 2021. Фантазьор)))) Правнук барона Мюнхаузена))))
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 сер, 2022 07:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:37
beee написав:
Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь
Можете назвать ЖК которые будут дорожать ?
Мне кажеться все будет падать, хрущи и панель не возле метро упадут сильнее всего.
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Хомякоид
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:39
Хомякоид написав: beee написав:
Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь
Можете назвать ЖК которые будут дорожать ?
Мне кажеться все будет падать, хрущи и панель не возле метро упадут сильнее всего.
які ЖК 8 років безупинно дорожчають і дорожчають? Особливо після 24.02.2022?
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Frant
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:41
Frant написав: beee написав:
Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь
"Харошіє ЖК будуть даражать!"
Мені подобається ця мантра.
Проте, скільки б ріелтори-новобудівці казали:Халва! - в роті солодше не буде.
Рівень зарплат від цих мантр не підвищиться, війна не зупиниться.
Прогноз, який працює 8 років????
За цей час ціни Кржн і падали вдвічі,і піднімались в 1,5 рази, і знову упадуть вдвічі від рівня 2021. Фантазьор)))) Правнук барона Мюнхаузена))))
Мені здається Київ починає втрачати приваблтвість для проживання навіть в плані заробляння коштів.
Наприклад в Вінниці ціна на новобуд піднімається разом з курсом долара практично на всіх ЖК
Хтось же купує цей новобуд, значить присутній пратоспроможний попит.
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Хомякоид
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:44
Хомякоид написав: Frant написав: beee написав:
Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь
"Харошіє ЖК будуть даражать!"
Мені подобається ця мантра.
Проте, скільки б ріелтори-новобудівці казали:Халва! - в роті солодше не буде.
Рівень зарплат від цих мантр не підвищиться, війна не зупиниться.
Прогноз, який працює 8 років????
За цей час ціни Кржн і падали вдвічі,і піднімались в 1,5 рази, і знову упадуть вдвічі від рівня 2021. Фантазьор)))) Правнук барона Мюнхаузена))))
Мені здається Київ починає втрачати приваблтвість для проживання навіть в плані заробляння коштів.
Наприклад в Вінниці ціна на новобуд піднімається разом з курсом долара практично еа всіх ЖК
Хтось же купує цей новобуд, значить присутній пратоспроможний попит.
У Вінниці і біля Вінниці є якесь виробництво.
В Києві, крім салонів краси і бюджетних установ - нічого немає.
Деіндустріалізація.
Замість індустрії - модні ЖК з модними МОПами.
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Frant
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