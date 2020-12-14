RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10180101811018210183

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 104
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
19%
20
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

много соседей по домовым чатам, у которых несколько квартир - точно такого мнения.
сейчас - время сдавать.
поэтому кому не горит продажа - отложите её.
и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 26.11.19
Подякував: 68 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:52

"І звати мене Наполеон Бонапарт!"

Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітні.
Скоріше за все, вже безробітний - тому що кормова база скорочується.
Вірити анонімному безробітному????

Подумай про зміну професії.
Кажуть, парковщики, сантехніки і електрики в Києві заробляють веееликі гроші!

П.С. Які ЖК безупинно дорожчають 8 років - напиши, будь ласка.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 08:10, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22944
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 08:59

  beee написав:Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь


Старе житло з дешевой ціною буде як коштувало так і коштувати.
Дороге житло збудоване буде дешевшати.

Це як ланос і мерседес 600й по ціні як ланос, бо обслуговуватм коштує дуже дорого.

З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.

Так шо загон рил про: качественное дорожать, дешевое дешеветь це казки..
xio13
 
Повідомлень: 675
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:12

  beee написав:и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
  Frant написав:Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітн
франт остро и эмоционально реагирует на чужие истории успеха (пусть даже чуть-чуть придуманные). Ну не сложилась у человека судьба. Но мы всё равно его любим. :D
  Frant написав:"І звати мене Наполеон Бонапарт!"
не надо этих подробностей )
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14288
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2061 раз.
Подякували: 2908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:17

  vitaliian написав:
  beee написав:и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
  Frant написав:Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітн
франт остро и эмоционально реагирует на чужие истории успеха (пусть даже чуть-чуть придуманные). Ну не сложилась у человека судьба. Но мы всё равно его любим. :D
  Frant написав:"І звати мене Наполеон Бонапарт!"
не надо этих подробностей )

Так, так, всі Бонапарти живуть у спальних районах за 15 км від київської межі і їздять на роботу електросамокатом - тому що бензинчик нині дорогий. І підторговують шубами і колготами ((((


Успішні ріелтори - це круто!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22944
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24

  Frant написав:Успішні ріелтори - це круто!
а вы то сами кто, пациент знающий будущее? Мечта любого врача :D
  Frant написав:підторговують шубами і колготами
вы уже подобрали себе колготки? в этом сезоне в тренде розовое. Идеально подходит к вашим толстым очкам.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14288
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2061 раз.
Подякували: 2908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  xio13 написав:З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.


щось поки їх не видно. новобудови на околиці Києва (виноградар, троя) вже опустились до 900$\метр. а це покраще хруща (без капремонту) все ж таки.

і все-одно забудовники кажуть що угод майже нема. лише ріелтори купують джинсу, про те які вони оптимістичні. первинку ніхто не купує, за вторинкою у них черги на перегляди. самим не смішно жити у фантомномних мареннях?

найближчий рік, поки йде війна, ми будемо плавно спускатися до $500\м в Києві. а потім вже залежно від результатів війни, і наскільки глибокою буде післявоєнна економічна криза.
Moneta
 
Повідомлень: 3050
З нами з: 26.06.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ребят, где в моём тексте околиці?
Я написал "хорошее" будет дорожать. После. После войны.
Недвижимость не сравнивают с авто. Там всё наоборот
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 26.11.19
Подякував: 68 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:37

  vitaliian написав:
  beee написав:и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
  Frant написав:Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітн
франт остро и эмоционально реагирует на чужие истории успеха (пусть даже чуть-чуть придуманные). Ну не сложилась у человека судьба. Но мы всё равно его любим. :D
  Frant написав:"І звати мене Наполеон Бонапарт!"
не надо этих подробностей )

Есть обиженные на жизнь закомплексованные ворчуны. Самоутверждаются оскорбляя там, где их не знают. Но я его не читаю. Это себя не уважать
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 26.11.19
Подякував: 68 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:40

Цікава деталь, що за підсумками голосування (в нашій голосувальці) в ціну 1601 - 1700, не вірить ніхто :)
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 21.04.20
Подякував: 463 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10180101811018210183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2289, 2290, 2291
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22908 10621513
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 сер, 2022 15:20
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4885836
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.