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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:47
много соседей по домовым чатам, у которых несколько квартир - точно такого мнения.
сейчас - время сдавать.
поэтому кому не горит продажа - отложите её.
и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
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beee
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:52
"І звати мене Наполеон Бонапарт!"
Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітні.
Скоріше за все, вже безробітний - тому що кормова база скорочується.
Вірити анонімному безробітному????
Подумай про зміну професії.
Кажуть, парковщики, сантехніки і електрики в Києві заробляють веееликі гроші!
П.С. Які ЖК безупинно дорожчають 8 років - напиши, будь ласка.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 сер, 2022 08:10, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Додано: Нед 07 сер, 2022 08:59
beee написав:
Я удивляюсь всем "экспертам". Как можно в течение форс мажор что-то анализировать. Много наанализируешь под дулом танка? Мне просто интересно.
Сейчас нет рынка недвижимости никакого. Нет ни закономерности, ни рыночной обоснования. Нет ничего.
Пауза.
После окончания войны можно что-то прогнозировать.
Новое теперь строить не будут несколько лет, поэтому мой прогноз будет работать, как работает уже 8 лет:
Хорошие ЖК будут дорожать. Старое ..овно будет дешеветь
Старе житло з дешевой ціною буде як коштувало так і коштувати.
Дороге житло збудоване буде дешевшати.
Це як ланос і мерседес 600й по ціні як ланос, бо обслуговуватм коштує дуже дорого.
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
Так шо загон рил про: качественное дорожать, дешевое дешеветь це казки..
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xio13
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:12
beee написав:
и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
Frant написав:
Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітн
франт остро и эмоционально реагирует на чужие истории успеха (пусть даже чуть-чуть придуманные). Ну не сложилась у человека судьба. Но мы всё равно его любим.
Frant написав:
"І звати мене Наполеон Бонапарт!"
не надо этих подробностей )
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vitaliian
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:17
vitaliian написав: beee написав:
и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
Frant написав:
Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітн
франт остро и эмоционально реагирует на чужие истории успеха (пусть даже чуть-чуть придуманные). Ну не сложилась у человека судьба. Но мы всё равно его любим.
Frant написав:
"І звати мене Наполеон Бонапарт!"
не надо этих подробностей )
Так, так, всі Бонапарти живуть у спальних районах за 15 км від київської межі і їздять на роботу електросамокатом - тому що бензинчик нині дорогий. І підторговують шубами і колготами ((((
Успішні ріелтори - це круто!
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Frant
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24
Frant написав:
Успішні ріелтори - це круто!
а вы то сами кто, пациент знающий будущее? Мечта любого врача
Frant написав:
підторговують шубами і колготами
вы уже подобрали себе колготки? в этом сезоне в тренде розовое. Идеально подходит к вашим толстым очкам.
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vitaliian
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:30
xio13 написав:
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
щось поки їх не видно. новобудови на околиці Києва (виноградар, троя) вже опустились до 900$\метр. а це покраще хруща (без капремонту) все ж таки.
і все-одно забудовники кажуть що угод майже нема. лише ріелтори купують джинсу, про те які вони оптимістичні. первинку ніхто не купує, за вторинкою у них черги на перегляди. самим не смішно жити у фантомномних мареннях?
найближчий рік, поки йде війна, ми будемо плавно спускатися до $500\м в Києві. а потім вже залежно від результатів війни, і наскільки глибокою буде післявоєнна економічна криза.
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Moneta
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1
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:33
Ребят, где в моём тексте околиці?
Я написал "хорошее" будет дорожать. После. После войны.
Недвижимость не сравнивают с авто. Там всё наоборот
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beee
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Додано: Нед 07 сер, 2022 09:37
vitaliian написав: beee написав:
и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
Frant написав:
Насправді ти ніхто, і звати тебе ніяк.
Всього навсього дрібний анонімний клерк з ріелторської контори.
Потенційний кандидат у безробітн
франт остро и эмоционально реагирует на чужие истории успеха (пусть даже чуть-чуть придуманные). Ну не сложилась у человека судьба. Но мы всё равно его любим.
Frant написав:
"І звати мене Наполеон Бонапарт!"
не надо этих подробностей )
Есть обиженные на жизнь закомплексованные ворчуны. Самоутверждаются оскорбляя там, где их не знают. Но я его не читаю. Это себя не уважать
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beee
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