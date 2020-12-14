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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:50
beee написав:
Есть обиженные на жизнь закомплексованные ворчуны.
вы его недооцениваете, по нытью он переноет самую поющую хаски.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 10:17
Moneta написав: xio13 написав:
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
щось поки їх не видно. новобудови на околиці Києва (виноградар, троя) вже опустились до 900$\метр. а це покраще хруща (без капремонту) все ж таки.
і все-одно забудовники кажуть що угод майже нема. лише ріелтори купують джинсу, про те які вони оптимістичні. первинку ніхто не купує, за вторинкою у них черги на перегляди. самим не смішно жити у фантомномних мареннях?
найближчий рік, поки йде війна, ми будемо плавно спускатися до $500\м в Києві. а потім вже залежно від результатів війни, і наскільки глибокою буде післявоєнна економічна криза.
Згоден, новобудови в всяких Варшавських впали з 40 до 36 і це ще до торга.
Період за останні 2-3 тижні.
Думаю реально зараз запронувати 30 і віддадуть.
Якщо 500 /м тоді новобудова буде коштувати 20-25 тис. Можна вже буде приглядатись.
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Хомякоид
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Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36
baraka написав: Ромасик написав:
Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект.
Клиентов они берут отсюда: "Продаємо тільки квартири від рієлторів, які мають підписаний ексклюзив на продаж
" - так у них написано на главной.
Как прогнозируете - будет большой поток ?
Очень, очень сильный ход. Видимо люди профи и понимают, как работает сейчас рынок вторички.
На рынке продаж есть два кита, источника квартир. Владельцы и агенты с эксклюзивом (толи они укатали тех, кто устал продавать напрямую, толи изначально к ним обратились). Остальное накипь и информационный шум, который сильно отвлекает и снижает привлекательность других ресурсов. Традиционно все ресурсы охотятся на владельцев, хотя среди них много неадекватов что по цене, что по процессу продажи. Про нужды второй многочисленной категории все забывают, хотя там намного больше вариантов и по приемлемым ценам. Их забивают информационным шумом коллеги.
Наличие площадки, куда можно прийти как в магазин, выбрать среди реальных
вариантов и купить, это реально удобная штука. В Америке, судя по моей инфо, никто не бегает в поисках владельцев, люди сразу приходят в АН, им показывают что есть в наличии без всякой накипи, болванок и заманух. Если там будет еще модерация, когда будут банить агентов с гнилыми вариантами, которые скрывают существенную информацию, будет вообще отлично.
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Vlad442
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:18
Vlad442 написав: baraka написав: Ромасик написав:
Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект.
Клиентов они берут отсюда: "Продаємо тільки квартири від рієлторів, які мають підписаний ексклюзив на продаж
" - так у них написано на главной.
Как прогнозируете - будет большой поток ?
Очень, очень сильный ход. Видимо люди профи и понимают, как работает сейчас рынок вторички.
На рынке продаж есть два кита, источника квартир. Владельцы и агенты с эксклюзивом (толи они укатали тех, кто устал продавать напрямую, толи изначально к ним обратились). Остальное накипь и информационный шум, который сильно отвлекает и снижает привлекательность других ресурсов. Традиционно все ресурсы охотятся на владельцев, хотя среди них много неадекватов что по цене, что по процессу продажи. Про нужды второй многочисленной категории все забывают, хотя там намного больше вариантов и по приемлемым ценам. Их забивают информационным шумом коллеги.
Наличие площадки, куда можно прийти как в магазин, выбрать среди реальных
вариантов и купить, это реально удобная штука. В Америке, судя по моей инфо, никто не бегает в поисках владельцев, люди сразу приходят в АН, им показывают что есть в наличии без всякой накипи, болванок и заманух. Если там будет еще модерация, когда будут банить агентов с гнилыми вариантами, которые скрывают существенную информацию, будет вообще отлично.
В Америке почти нет не реальных объектов. Очень редко встречаются. 90+++% продаж - через риелторов.
Основные ресурсы:
zillow.com
trulia.com
realtor.com
streeteasy.com
В риелторов никто камнями не кидается, хотя их работа в принципе та-же - прийти, сделать фотки, залить на один или более из 4-х ресурсов выше и принимать звонки, водить на просмотры. Работа как работа.
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rjkz
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