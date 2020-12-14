Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36

baraka написав: Ромасик написав: Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект.

Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект.



Клиентов они берут отсюда: "Продаємо тільки квартири від рієлторів, які мають підписаний ексклюзив на продаж" - так у них написано на главной.



Как прогнозируете - будет большой поток ? Клиентов они берут отсюда: "" - так у них написано на главной.Как прогнозируете - будет большой поток ?

Очень, очень сильный ход. Видимо люди профи и понимают, как работает сейчас рынок вторички.На рынке продаж есть два кита, источника квартир. Владельцы и агенты с эксклюзивом (толи они укатали тех, кто устал продавать напрямую, толи изначально к ним обратились). Остальное накипь и информационный шум, который сильно отвлекает и снижает привлекательность других ресурсов. Традиционно все ресурсы охотятся на владельцев, хотя среди них много неадекватов что по цене, что по процессу продажи. Про нужды второй многочисленной категории все забывают, хотя там намного больше вариантов и по приемлемым ценам. Их забивают информационным шумом коллеги.Наличие площадки, куда можно прийти как в магазин, выбрать средивариантов и купить, это реально удобная штука. В Америке, судя по моей инфо, никто не бегает в поисках владельцев, люди сразу приходят в АН, им показывают что есть в наличии без всякой накипи, болванок и заманух. Если там будет еще модерация, когда будут банить агентов с гнилыми вариантами, которые скрывают существенную информацию, будет вообще отлично.