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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:50
beee написав:
Есть обиженные на жизнь закомплексованные ворчуны.
вы его недооцениваете
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 10:17
Moneta написав: xio13 написав:
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
щось поки їх не видно. новобудови на околиці Києва (виноградар, троя) вже опустились до 900$\метр. а це покраще хруща (без капремонту) все ж таки.
і все-одно забудовники кажуть що угод майже нема. лише ріелтори купують джинсу, про те які вони оптимістичні. первинку ніхто не купує, за вторинкою у них черги на перегляди. самим не смішно жити у фантомномних мареннях?
найближчий рік, поки йде війна, ми будемо плавно спускатися до $500\м в Києві. а потім вже залежно від результатів війни, і наскільки глибокою буде післявоєнна економічна криза.
Згоден, новобудови в всяких Варшавських впали з 40 до 36 і це ще до торга.
Період за останні 2-3 тижні.
Думаю реально зараз запронувати 30 і віддадуть.
Якщо 500 /м тоді новобудова буде коштувати 20-25 тис. Можна вже буде приглядатись.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36
baraka написав: Ромасик написав:
Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект.
Клиентов они берут отсюда: "Продаємо тільки квартири від рієлторів, які мають підписаний ексклюзив на продаж
" - так у них написано на главной.
Как прогнозируете - будет большой поток ?
Очень, очень сильный ход. Видимо люди профи и понимают, как работает сейчас рынок вторички.
На рынке продаж есть два кита, источника квартир. Владельцы и агенты с эксклюзивом (толи они укатали тех, кто устал продавать напрямую, толи изначально к ним обратились). Остальное накипь и информационный шум, который сильно отвлекает и снижает привлекательность других ресурсов. Традиционно все ресурсы охотятся на владельцев, хотя среди них много неадекватов что по цене, что по процессу продажи. Про нужды второй многочисленной категории все забывают, хотя там намного больше вариантов и по приемлемым ценам. Их забивают информационным шумом коллеги.
Наличие площадки, куда можно прийти как в магазин, выбрать среди реальных
вариантов и купить, это реально удобная штука. В Америке, судя по моей инфо, никто не бегает в поисках владельцев, люди сразу приходят в АН, им показывают что есть в наличии без всякой накипи, болванок и заманух. Если там будет еще модерация, когда будут банить агентов с гнилыми вариантами, которые скрывают существенную информацию, будет вообще отлично.
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Vlad442
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:18
Vlad442 написав: baraka написав: Ромасик написав:
Идея интересная, может быть как убер захватил рынок такси. За 2000 баксов предлагают продать квартиру. Это крутая цена даже для экономов. Понимая, откуда берут клиентов, вполне заманчивая цена и проект.
Клиентов они берут отсюда: "Продаємо тільки квартири від рієлторів, які мають підписаний ексклюзив на продаж
" - так у них написано на главной.
Как прогнозируете - будет большой поток ?
Очень, очень сильный ход. Видимо люди профи и понимают, как работает сейчас рынок вторички.
На рынке продаж есть два кита, источника квартир. Владельцы и агенты с эксклюзивом (толи они укатали тех, кто устал продавать напрямую, толи изначально к ним обратились). Остальное накипь и информационный шум, который сильно отвлекает и снижает привлекательность других ресурсов. Традиционно все ресурсы охотятся на владельцев, хотя среди них много неадекватов что по цене, что по процессу продажи. Про нужды второй многочисленной категории все забывают, хотя там намного больше вариантов и по приемлемым ценам. Их забивают информационным шумом коллеги.
Наличие площадки, куда можно прийти как в магазин, выбрать среди реальных
вариантов и купить, это реально удобная штука. В Америке, судя по моей инфо, никто не бегает в поисках владельцев, люди сразу приходят в АН, им показывают что есть в наличии без всякой накипи, болванок и заманух. Если там будет еще модерация, когда будут банить агентов с гнилыми вариантами, которые скрывают существенную информацию, будет вообще отлично.
В Америке почти нет не реальных объектов. Очень редко встречаются. 90+++% продаж - через риелторов.
Основные ресурсы:
zillow.com
trulia.com
realtor.com
streeteasy.com
В риелторов никто камнями не кидается, хотя их работа в принципе та-же - прийти, сделать фотки, залить на один или более из 4-х ресурсов выше и принимать звонки, водить на просмотры. Работа как работа.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:41
xio13 писал(а):
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
-----
коллега вы смотрите на вопрос взглядом человека из ниши покупателей хрущёвок.Есть очень очень много людей готовых покупать по 150 000 долларов квартиры по 100000 машины по 1000000 часы.Особенно в Киеве
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:02
konstantin kirovograd написав:
xio13 писал(а):
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
-----
коллега вы смотрите на вопрос взглядом человека из ниши покупателей хрущёвок.Есть очень очень много людей готовых покупать по 150 000 долларов квартиры по 100000 машины по 1000000 часы.Особенно в Киеве
Більшість цієї публіки - вже втекла в Австрії, Канаду і далі.
Сегмент дорогої нерухомості зараз майже не купляється.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:05
zerocool написав: Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
Вы манипулируете моими словами, чтобы добиться в подсчетах приемлемых для себя результатов. Про какие 8-9 лет окупаемости я говорил? Считаем-
1)Цена 20тыс, аренда 100дол, амортизация и простои - возьмем по суперминимуму -10%(на самом деле эта цифра больше). Получаем окупаемость 19 лет. Не 8-9!!!
2) Цена 20 тыс, аренда 150дол . Получаем окупаемость 12,5 лет.
И это все если купить квартиру готовую под аренду за $20 000!!!! А если за 40тыс???Тогда окупаемость вообще приближается к сроку взрослой жизни человека(за минусом ранней молодости и глубокой старости). Окупаемость - вся жизнь
, нормально?? И еще к этому добавляем риски, пожаров, затоплений, разрушения
То есть квартиры даже по 20 тыс не особо нужны под аренду, по 40тыс - вообще абсурд
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Damien
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:21
Damien написав: zerocool написав: Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
Вы манипулируете моими словами, чтобы добиться в подсчетах приемлемых для себя результатов. Про какие 8-9 лет окупаемости я говорил? Считаем-
1)Цена 20тыс, аренда 100дол, амортизация и простои - возьмем по суперминимуму -10%(на самом деле эта цифра больше). Получаем окупаемость 19 лет. Не 8-9!!!
2) Цена 20 тыс, аренда 150дол . Получаем окупаемость 12,5 лет.
И это все если купить квартиру готовую под аренду за $20 000!!!! А если за 40тыс???Тогда окупаемость вообще приближается к сроку взрослой жизни человека(за минусом ранней молодости и глубокой старости). Окупаемость - вся жизнь
, нормально?? И еще к этому добавляем риски, пожаров, затоплений, разрушения
То есть квартиры даже по 20 тыс не особо нужны под аренду, по 40тыс - вообще абсурд
Може хто надіється, що як в 2014..2015 біженці підтримають ринок, але я б на їх місці їхав би далі чим біг659.
Але тренд довготривалий.
Чинники падіння КЖРН:
- бойові дії надовго,
- демографія,
- світова рецесія,
- здорожяання вартості валюти, як USD/EUR через ріст ставок ФРС і ЄЦБ.
Для росту КРЖН не бачу чинників.
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flyman
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:32
Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 сер, 2022 12:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:32
flyman написав:
2015 біженці підтримають ринок, але я б на їх місці їхав би далі чим біг659.
беженцы побегут туда где есть работа. В Тернополе без работы беженец с Мариуполя долго не высидит. Но пока их кормят и дают бесплатную крышу над головой в спортзале, дальше никто никуда не бежит. Перед правительством когда нибудь встанет вопрос за чей счёт банкет? а следом всплывёт и проблема трудоустройства беженцев. И конечно окажется что 50% вакансий в Киеве.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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