|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:37
vitaliian написав: flyman написав:
2015 біженці підтримають ринок, але я б на їх місці їхав би далі чим біг659.
беженцы побегут туда где есть работа. В Тернополе без работы беженец с Мариуполя долго не высидит. Но пока их кормят и дают бесплатную крышу над головой в спортзале, дальше никто никуда не бежит. Но перед правительством когда нибудь встанет вопрос за чей счёт банкет? а значит и трудоустройство беженцев.
Робота є в Польщі, Німеччині, Канаді.
Що там з відкриттям нових фабрик, заводів в Україні, зокрема біля Києва?
Промзони забудовані "неохрущами".
Далі що буде?
СередняЗП по Україні опустилась, мабуть, до 200 дол/міс.
Да уж, да уж.
Мутрий нарот мусить платити за вибір травня 2019, за кіношникіа і клоунів на найвищих посадах.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 сер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22947
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2402 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:37
Moneta написав: xio13 написав:
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
щось поки їх не видно. новобудови на околиці Києва (виноградар, троя) вже опустились до 900$\метр. а це покраще хруща (без капремонту) все ж таки.
і все-одно забудовники кажуть що угод майже нема. лише ріелтори купують джинсу, про те які вони оптимістичні. первинку ніхто не купує, за вторинкою у них черги на перегляди. самим не смішно жити у фантомномних мареннях?
найближчий рік, поки йде війна, ми будемо плавно спускатися до $500\м в Києві. а потім вже залежно від результатів війни, і наскільки глибокою буде післявоєнна економічна криза.
Скиньте лінк на готовий новобуд за 30000$
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 677
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:40
konstantin kirovograd написав:
xio13 писал(а):
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
-----
коллега вы смотрите на вопрос взглядом человека из ниши покупателей хрущёвок.Есть очень очень много людей готовых покупать по 150 000 долларов квартиры по 100000 машины по 1000000 часы.Особенно в Киеве
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 677
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:42
Frant написав:
Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????
Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 13:03
Евгений Н. написав: Frant написав:
Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????
Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?
Так ЗАЕС в первую очередь ведь и обеспечивала юг Украины, который сейчас под оккупацией? Ну так если на карту посмотреть. Для Запорожья поидее ведь и ГЕС хватит, у Одессы и Николаева своя Южно-Украинская АЕС есть. Или там все не так просто? Меня просто как жителя Запорожья этот вопрос очень интересует, не хочется зимой без света сидеть...
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 сер, 2022 13:25
xio13 написав:
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8643
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 1763 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22908
|10653506
|
|
|1111
|4891650
|
|
|3
|3910
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|