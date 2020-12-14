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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10182101831018410185

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 12:37

  vitaliian написав:
  flyman написав:2015 біженці підтримають ринок, але я б на їх місці їхав би далі чим біг659.
беженцы побегут туда где есть работа. В Тернополе без работы беженец с Мариуполя долго не высидит. Но пока их кормят и дают бесплатную крышу над головой в спортзале, дальше никто никуда не бежит. Но перед правительством когда нибудь встанет вопрос за чей счёт банкет? а значит и трудоустройство беженцев.

Робота є в Польщі, Німеччині, Канаді.

Що там з відкриттям нових фабрик, заводів в Україні, зокрема біля Києва?
Промзони забудовані "неохрущами".
Далі що буде?

СередняЗП по Україні опустилась, мабуть, до 200 дол/міс.
Да уж, да уж.
Мутрий нарот мусить платити за вибір травня 2019, за кіношникіа і клоунів на найвищих посадах.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 12:37

  Moneta написав:
  xio13 написав:З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.


щось поки їх не видно. новобудови на околиці Києва (виноградар, троя) вже опустились до 900$\метр. а це покраще хруща (без капремонту) все ж таки.

і все-одно забудовники кажуть що угод майже нема. лише ріелтори купують джинсу, про те які вони оптимістичні. первинку ніхто не купує, за вторинкою у них черги на перегляди. самим не смішно жити у фантомномних мареннях?

найближчий рік, поки йде війна, ми будемо плавно спускатися до $500\м в Києві. а потім вже залежно від результатів війни, і наскільки глибокою буде післявоєнна економічна криза.


Скиньте лінк на готовий новобуд за 30000$
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 12:40

  konstantin kirovograd написав:xio13 писал(а):
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
-----
коллега вы смотрите на вопрос взглядом человека из ниши покупателей хрущёвок.Есть очень очень много людей готовых покупать по 150 000 долларов квартиры по 100000 машины по 1000000 часы.Особенно в Киеве


Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))

П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 12:42

  Frant написав:Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????


Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:03

  Евгений Н. написав:
  Frant написав:Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????


Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?

Так ЗАЕС в первую очередь ведь и обеспечивала юг Украины, который сейчас под оккупацией? Ну так если на карту посмотреть. Для Запорожья поидее ведь и ГЕС хватит, у Одессы и Николаева своя Южно-Украинская АЕС есть. Или там все не так просто? Меня просто как жителя Запорожья этот вопрос очень интересует, не хочется зимой без света сидеть...
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:25

  xio13 написав:Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))

П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?

О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.
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