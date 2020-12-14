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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:37
vitaliian написав: flyman написав:
2015 біженці підтримають ринок, але я б на їх місці їхав би далі чим біг659.
беженцы побегут туда где есть работа. В Тернополе без работы беженец с Мариуполя долго не высидит. Но пока их кормят и дают бесплатную крышу над головой в спортзале, дальше никто никуда не бежит. Но перед правительством когда нибудь встанет вопрос за чей счёт банкет? а значит и трудоустройство беженцев.
Робота є в Польщі, Німеччині, Канаді.
Що там з відкриттям нових фабрик, заводів в Україні, зокрема біля Києва?
Промзони забудовані "неохрущами".
Далі що буде?
СередняЗП по Україні опустилась, мабуть, до 200 дол/міс.
Да уж, да уж.
Мутрий нарот мусить платити за вибір травня 2019, за кіношникіа і клоунів на найвищих посадах.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 07 сер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:37
Moneta написав: xio13 написав:
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
щось поки їх не видно. новобудови на околиці Києва (виноградар, троя) вже опустились до 900$\метр. а це покраще хруща (без капремонту) все ж таки.
і все-одно забудовники кажуть що угод майже нема. лише ріелтори купують джинсу, про те які вони оптимістичні. первинку ніхто не купує, за вторинкою у них черги на перегляди. самим не смішно жити у фантомномних мареннях?
найближчий рік, поки йде війна, ми будемо плавно спускатися до $500\м в Києві. а потім вже залежно від результатів війни, і наскільки глибокою буде післявоєнна економічна криза.
Скиньте лінк на готовий новобуд за 30000$
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:40
konstantin kirovograd написав:
xio13 писал(а):
З житлом ґсхожа ситуація,
Буде 10 бажаючих купити хрущик за 30-40 тис $ .
І буде 0 бажаючих купити елітку 1к за 150 тис. $
Тому що маючи зараз 150 тис $ і вище Тікі імбіцил купе шось в Україні.
-----
коллега вы смотрите на вопрос взглядом человека из ниши покупателей хрущёвок.Есть очень очень много людей готовых покупать по 150 000 долларов квартиры по 100000 машины по 1000000 часы.Особенно в Киеве
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:42
Frant написав:
Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????
Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?
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Евгений Н.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 13:03
Евгений Н. написав: Frant написав:
Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????
Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?
Так ЗАЕС в первую очередь ведь и обеспечивала юг Украины, который сейчас под оккупацией? Ну так если на карту посмотреть. Для Запорожья поидее ведь и ГЕС хватит, у Одессы и Николаева своя Южно-Украинская АЕС есть. Или там все не так просто? Меня просто как жителя Запорожья этот вопрос очень интересует, не хочется зимой без света сидеть...
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Додано: Нед 07 сер, 2022 13:25
xio13 написав:
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:11
hume написав: xio13 написав:
Якшо є очень много, "покупателей по 150000$ в Києві то де вони зараз? Напевне купують вже Анталію чи Варшаву )))
П.с. я дивився пів року тому будинок під Києвом собі, десь за 250-300к$, вгадайте тепер, чи цікавий мені будинок Під Києвом зараз? І навіть після війни?
О каких покупках идёт речь, если в длинную планы никто не строит, тут хз как оно завтра будет и как пройдём зиму. В такой ситуации думать о парковке сумм свыше 50 куе в рынок недвижимости - глупости. Но допускаю ограниченный выкуп с рынка достойных объектов по ценам ниже рыночных.
Фокус в тому, що ціни постійно знижуються.
І достойний об'єкт за ціною Х сьогодні (нижче середньоринкової) через два роки буде коштувати 0,5Х.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:12
slonomag написав: Евгений Н. написав: Frant написав:
Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????
Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?
Так ЗАЕС в первую очередь ведь и обеспечивала юг Украины, который сейчас под оккупацией? Ну так если на карту посмотреть. Для Запорожья поидее ведь и ГЕС хватит, у Одессы и Николаева своя Южно-Украинская АЕС есть. Или там все не так просто? Меня просто как жителя Запорожья этот вопрос очень интересует, не хочется зимой без света сидеть...
ЕЕ передається на будь-які відстані в рамках об'єднаної енергосистеми України. Втрати в межах України - до 3%. Тобто місце розташування джерел ЕЕ особливого значення не мають. Більш того, ми віднедавна синхронизовані з країнами ЄС, тобто теоретично можна отримувати ЕЕ з-за кордону, проте потужності пунктів перетину обмежені и суттєві обсяги ЕЕ ще не імпортувались, наскільки я розумію.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:15
beee написав:
много соседей по домовым чатам, у которых несколько квартир - точно такого мнения.
сейчас - время сдавать.
поэтому кому не горит продажа - отложите её.
и да, скорее поверят мне, с опытом реализации около 100 квартир, чем каким-то бомжам с маршрутки с наследством бабушкиной панелью
Я був сьогодні на ринку, купляв швабру.
Торговець швабрами сказав, що швабри будуть дорожчати, тому що він експерт з швабр - вже продав 100 штук. Його сусіди по ринку, які продають совки і віники, теж так вважають.
Питання: чи можна довіряти цим людям, які зацікавлені в продажах якогось товару? Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики, не розуміють принципів функціонування макроекономіки.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:40
Frant написав:
Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики,
"Горе от ума". Мои вузовские преподы знавшие мат.статистику и другие дисциплины в совершенстве, жили в заплеванных общагах, ездили на троллейбусе, ходили в стоптанной советской обуви, а новый костюм покупали на юбилей. Это были 90е- трудные годы, но к 5му курсу у меня уже было своё авто и небольшой бизнес (компьютерный зал на 6 компов пентиум стоимостью 850 уе каждый). Зарплата у препода была ~60 уе.
От знаний к успешности дорога может оказаться бесконечной. Иногда знаний так много, что мозг перестаёт адекватно реагировать на мир, например не замечает банальной неопрятности.
Frant написав:
Фокус в тому, що ціни постійно знижуються.
постоянно падать цена может только на невостребованный товар, наподобие угольных утюгов или пленочных фотоаппаратов (исключение пленочный Hasselblad).
Фразы типа цены "постоянно растут" или "постоянно падают" это уровень базарного торговца. Нижняя граница цены формируется когда производителю и продавцу становится неинтересно заниматься его производством/продажей, такие товары просто пропадают с рынка, потому что работать за 5 копеек с дешевым товаром мало кому интересно. Даже бабушка продающая семечки регулярно мониторит их цену в атб чтобы не продешевить.
Верхняя граница цены ограничивается конкуренцией, платежеспособностью покупателя и товарами заменителями. Как только решите задрать цену, появится конкурент с ценой дешевле или покупатель найдёт ему альтернативу.
По этим причинам ни бесконечный дешевей ни бесконечный дорожай в рыночных условиях невозможен.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 15:08, всього редагувалось 7 разів.
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