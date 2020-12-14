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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10183101841018510186

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни
beee
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Повідомлень: 815
З нами з: 26.11.19
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 26.11.19
Подякував: 71 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 14:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 26.11.19
Подякував: 71 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10183101841018510186
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