vitaliian написав:

Frant написав: Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики, Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики,

Frant написав: Фокус в тому, що ціни постійно знижуються. Фокус в тому, що ціни постійно знижуються.

"Горе от ума". Мои вузовские преподы знавшие мат.статистику и другие дисциплины в совершенстве, жили в заплеванных общагах, ездили на троллейбусе, ходили в стоптанной советской обуви, а новый костюм покупали на юбилей. Это были 90е- трудные годы, но к 5му курсу у меня уже было своё авто и небольшой бизнес (компьютерный зал на 6 компов пентиум стоимостью 850 уе каждый). Зарплата у препода была ~60 уе.От знаний к успешности дорога может оказаться бесконечной. Иногда знаний так много, что мозг перестаёт адекватно реагировать на мир, например не замечает банальной неопрятности.постоянно падать цена может только на невостребованный товар, наподобие угольных утюгов или пленочных фотоаппаратов (исключение пленочный Hasselblad).Фразы типа цены "постоянно растут" или "постоянно падают" это уровень базарного торговца. Нижняя граница цены формируется когда производителю и продавцу становится неинтересно заниматься его производством/продажей, такие товары просто пропадают с рынка, потому что работать за 5 копеек с дешевым товаром мало кому интересно. Даже бабушка продающая семечки регулярно мониторит их цену в атб чтобы не продешевить.Верхняя граница цены ограничивается конкуренцией, платежеспособностью покупателя и товарами заменителями. Как только решите задрать цену, появится конкурент с ценой дешевле или покупатель найдёт ему альтернативу.По этим причинам ни бесконечный дешевей ни бесконечный дорожай в рыночных условиях невозможен.