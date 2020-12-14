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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 14:55
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в Нед 07 сер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:56
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Востаннє редагувалось beee
в Нед 07 сер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:57
Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:17
vitaliian написав: Frant написав:
Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики,
"Горе от ума". Мои вузовские преподы знавшие мат.статистику и другие дисциплины в совершенстве, жили в заплеванных общагах, ездили на троллейбусе, ходили в стоптанной советской обуви, а новый костюм покупали на юбилей. Это были 90е- трудные годы, но к 5му курсу у меня уже было своё авто и небольшой бизнес (компьютерный зал на 6 компов пентиум стоимостью 850 уе каждый). Зарплата у препода была ~60 уе.
Да я ещё помню твои стенания, как у тебя, наёмного работника, "злой" Порошенко отобрал доходы в 2015 году
Но оказывается, ты капец какой бизнесмен
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:19
beee написав:
Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни
Поспорю, мои преподы в начале 1990-х неплохо устоились в реальной жизни
Но, увы, прекратили преподавать
Только один совмещал и преподавание, и реальную жизнь
И сейчас, хорошие преподы вполне это делают
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:40
Damien написав: zerocool написав: Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
Вы манипулируете моими словами, чтобы добиться в подсчетах приемлемых для себя результатов. Про какие 8-9 лет окупаемости я говорил? Считаем-
1)Цена 20тыс, аренда 100дол, амортизация и простои - возьмем по суперминимуму -10%(на самом деле эта цифра больше). Получаем окупаемость 19 лет. Не 8-9!!!
2) Цена 20 тыс, аренда 150дол . Получаем окупаемость 12,5 лет.
И это все если купить квартиру готовую под аренду за $20 000!!!! А если за 40тыс???Тогда окупаемость вообще приближается к сроку взрослой жизни человека(за минусом ранней молодости и глубокой старости). Окупаемость - вся жизнь
, нормально?? И еще к этому добавляем риски, пожаров, затоплений, разрушения
То есть квартиры даже по 20 тыс не особо нужны под аренду, по 40тыс - вообще абсурд
А если на это наложить инфляцию доллара?
CPI за прошлый год 8+%! Но это очень причесанная и подогнанная инфляция!
Реальная около 25%!
Причем методику подсчета CPI все время перерисовывают. Когда-то там был биф стейк. Сейчас уже кажется фарш.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:44
vitaliian написав: Frant написав:
Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики,
"Горе от ума". Мои вузовские преподы знавшие мат.статистику и другие дисциплины в совершенстве, жили в заплеванных общагах, ездили на троллейбусе, ходили в стоптанной советской обуви, а новый костюм покупали на юбилей. Это были 90е- трудные годы, но к 5му курсу у меня уже было своё авто и небольшой бизнес (компьютерный зал на 6 компов пентиум стоимостью 850 уе каждый). Зарплата у препода была ~60 уе.
От знаний к успешности дорога может оказаться бесконечной. Иногда знаний так много, что мозг перестаёт адекватно реагировать на мир, например не замечает банальной неопрятности.
Frant написав:
Фокус в тому, що ціни постійно знижуються.
постоянно падать цена может только на невостребованный товар, наподобие угольных утюгов или пленочных фотоаппаратов (исключение пленочный Hasselblad).
Фразы типа цены "постоянно растут" или "постоянно падают" это уровень базарного торговца. Нижняя граница цены формируется когда производителю и продавцу становится неинтересно заниматься его производством/продажей, такие товары просто пропадают с рынка, потому что работать за 5 копеек с дешевым товаром мало кому интересно. Даже бабушка продающая семечки регулярно мониторит их цену в атб чтобы не продешевить.
Верхняя граница цены ограничивается конкуренцией, платежеспособностью покупателя и товарами заменителями. Как только решите задрать цену, появится конкурент с ценой дешевле или покупатель найдёт ему альтернативу.
По этим причинам ни бесконечный дешевей ни бесконечный дорожай в рыночных условиях невозможен.
в мене на дачі селі є праска на вуглях, думаю що цієї зими буде ажіотаж на подібні вінтажні речі епохи стімпанка
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:57
pesikot написав: vitaliian написав: Frant написав:
Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики,
"Горе от ума". Мои вузовские преподы знавшие мат.статистику и другие дисциплины в совершенстве, жили в заплеванных общагах, ездили на троллейбусе, ходили в стоптанной советской обуви, а новый костюм покупали на юбилей. Это были 90е- трудные годы, но к 5му курсу у меня уже было своё авто и небольшой бизнес (компьютерный зал на 6 компов пентиум стоимостью 850 уе каждый). Зарплата у препода была ~60 уе.
Да я ещё помню твои стенания, как у тебя, наёмного работника, "злой" Порошенко отобрал доходы в 2015 году
Но оказывается, ты капец какой бизнесмен
На словах - тут всі мільтимільйонери.
В реалі більшість не може собі дозволити купити 1к квартиру на окраїні Києва.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:59
Общался сегодня с подрядчиком.
Говорит клиены с деньгами сидят. Время идёт, вопросы накапливаются. Только собираются их тратить, вызывают команду и тут что-то прилетает.
Снова на месяц затишье по старту.
Если бы война кончилась, работа забурлила бы резко
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:59
vitaliian написав: Frant написав:
Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики,
"Горе от ума". Мои вузовские преподы знавшие мат.статистику и другие дисциплины в совершенстве, жили в заплеванных общагах, ездили на троллейбусе, ходили в стоптанной советской обуви, а новый костюм покупали на юбилей. Это были 90е- трудные годы, но к 5му курсу у меня уже было своё авто и небольшой бизнес (компьютерный зал на 6 компов пентиум стоимостью 850 уе каждый). Зарплата у препода была ~60 уе.
От знаний к успешности дорога может оказаться бесконечной. Иногда знаний так много, что мозг перестаёт адекватно реагировать на мир, например не замечает банальной неопрятности.
Frant написав:
Фокус в тому, що ціни постійно знижуються.
Очень-очень-очень спорное сравнение.
Я-бы сказал в этом есть низость.
Можно ведь привести и такой пример : " Врач, который спас вам жизнь, гроша ломаного не стоит, так как его зарплата была 30 долларов"
Вы описали эпизод, относящийся к самому дегенеративному периоду истории Украины.
Когда врачи, педагоги, о которых вы сейчас вытерли ноги, инженеры и пр. Свалили от такой жизни, которую вы и описали. Это действительно было.
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги". Поэтому мозги утекли и создают и творят и лечат и учат в европах и америках.
А Украина выклянчивает деньги, чтобы купить то, что создали в том числе бывшие граждане Украины.
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