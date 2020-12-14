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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 16:10
rjkz написав:
Вы описали эпизод, относящийся к самому дегенеративному периоду истории Украины.
Когда врачи, педагоги, о которых вы сейчас вытерли ноги, инженеры и пр. Свалили от такой жизни, которую вы и описали. Это действительно было.
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги". Поэтому мозги утекли и создают и творят и лечат и учат в европах и америках.
А Украина выклянчивает деньги, чтобы купить то, что создали в том числе бывшие граждане Украины.
От тебя сейчас так совком навоняло, что мне пришлось окно дома открыть
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:36
Frant написав:
Деіндустріалізація
території - продовжується.
Або масове безробіття і відновлення практики 1990-х років (дачі з картоплею), або швидка індустріалізація
країни
ІНДУС ТРІ АЛІ ЗА ЦІЯ!!
"Мой первый слог сидит в чалме, Он на востоке быть обязан. Второй же слог известен мне, Он с цифрою как будто связан."
Оо, тут вже не простий совок, тут Сталіном, п'ятирічкою за три роки пахне, і томіком Айн Рейнд під подушкою.
Дуже шкода, що не закрили всі дотаційні шахти нахрен ще в 90-х і не попилили совкові неефективні заводи, саме тому отримали олігархів і війну зараз як непряме слідство.
Усі найрозвиненіші країни зараз деіндустріалізуються, але може у нас свій особливий шлях ага.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:45
zerocool написав: Frant написав:
Деіндустріалізація
території - продовжується.
Або масове безробіття і відновлення практики 1990-х років (дачі з картоплею), або швидка індустріалізація
країни
ІНДУС ТРІ АЛІ ЗА ЦІЯ!!
"Мой первый слог сидит в чалме, Он на востоке быть обязан. Второй же слог известен мне, Он с цифрою как будто связан."
Оо, тут вже не простий совок, тут Сталіном, п'ятирічкою за три роки пахне, і томіком Айн Рейнд під подушкою.
Дуже шкода, що не закрили всі дотаційні шахти нахрен ще в 90-х і не попилили совкові неефективні заводи, саме тому отримали олігархів і війну зараз як непряме слідство.
Усі найрозвиненіші країни зараз деіндустріалізуються, але може у нас свій особливий шлях ага.
Не знаю які розвинуті країни деіндистрилізуються, в Німеччині в кожному третьому селі завод який щось виробляє.
Навіть Маска Теслу затягнули під Берлін щоб авто клепав.
Наведіть приклад успішних країн які деіндистрилізувалсь.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:47
rjkz написав:
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги".
сейчас не лучше. Государство щедро платит только чиновникам.
Но есть нюанс. Мозги даны природой человеку чтобы он мог прокормить себя и семью. Мой препод по мат.статистике ходил в таком поношенном костюме, что мне хотелось дать ему взятку (взяток он не брал 3ку ставил просто за наличие конспекта). Чем он питался я не в курсе, но любой ларечник пиво/сигареты зарабатывал в 20 больше и с точки зрения природы использовал свои мозги эффективнее.
Можно в совершенстве знать что то невостребованное и быть нищим. В другой стране, в другом обществе или в другое время это могло быть наоборот востребовано. Но тот препод жил в Украине в 90е. Сознание не определяет бытиё
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:50
Damien написав:
Вы манипулируете моими словами, чтобы добиться в подсчетах приемлемых для себя результатов. Про какие 8-9 лет окупаемости я говорил? Считаем-
1)Цена 20тыс, аренда 100дол, амортизация и простои - возьмем по суперминимуму -10%(на самом деле эта цифра больше). Получаем окупаемость 19 лет. Не 8-9!!!
Ага, тобто вже не 15к квартира, а 20к як мінімум, ого росте.
Які там простої та амортизація, якщо умовні $100 протримаються хоч кілька років, то квартири почнуть здавати порожні навіть без меблів. Все як у Європі, інакше немає фінансового сенсу, меблі з технікою тоді вигідніше розпродати.
І річна ставка окупності в тій же Європі - 3-5%, так, це іноді реально все життя що залишилося. І шось ніхто не дзижчить. Якщо вступимо в ЄС, то і нам таке світить, і ціна 1к квартири при оренді 100 буде 40к, для 150 - 60к.
Хоча конкретно для Києва оренда зараз скоріше дивиться вгору ніж униз, і через рік однозначно буде вищою ніж зараз(а сама нерухомість очевидно буде дешевше), можете скринити прогноз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:53
zerocool написав:
І річна ставка окупності в тій же Європі - 3-5%,
это из-за доступной ипотеки так мало. Она надула цены, а арендный платеж должен оставаться таким же (или ниже), чем ежемесячный взнос по кредиту. Иначе пропадет смысл арендовать, все будут платить ипотеку потому что она дешевле. Грубо говоря цену аренды сбили альтернативным рыночным продуктом.
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