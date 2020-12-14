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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 15:59
Общался сегодня с подрядчиком.
Говорит клиены с деньгами сидят. Время идёт, вопросы накапливаются. Только собираются их тратить, вызывают команду и тут что-то прилетает.
Снова на месяц затишье по старту.
Если бы война кончилась, работа забурлила бы резко
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Додано: Нед 07 сер, 2022 15:59
vitaliian написав: Frant написав:
Які не мають вищої освіти, не знають математичної статистики,
"Горе от ума". Мои вузовские преподы знавшие мат.статистику и другие дисциплины в совершенстве, жили в заплеванных общагах, ездили на троллейбусе, ходили в стоптанной советской обуви, а новый костюм покупали на юбилей. Это были 90е- трудные годы, но к 5му курсу у меня уже было своё авто и небольшой бизнес (компьютерный зал на 6 компов пентиум стоимостью 850 уе каждый). Зарплата у препода была ~60 уе.
От знаний к успешности дорога может оказаться бесконечной. Иногда знаний так много, что мозг перестаёт адекватно реагировать на мир, например не замечает банальной неопрятности.
Frant написав:
Фокус в тому, що ціни постійно знижуються.
Очень-очень-очень спорное сравнение.
Я-бы сказал в этом есть низость.
Можно ведь привести и такой пример : " Врач, который спас вам жизнь, гроша ломаного не стоит, так как его зарплата была 30 долларов"
Вы описали эпизод, относящийся к самому дегенеративному периоду истории Украины.
Когда врачи, педагоги, о которых вы сейчас вытерли ноги, инженеры и пр. Свалили от такой жизни, которую вы и описали. Это действительно было.
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги". Поэтому мозги утекли и создают и творят и лечат и учат в европах и америках.
А Украина выклянчивает деньги, чтобы купить то, что создали в том числе бывшие граждане Украины.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:10
rjkz написав:
Вы описали эпизод, относящийся к самому дегенеративному периоду истории Украины.
Когда врачи, педагоги, о которых вы сейчас вытерли ноги, инженеры и пр. Свалили от такой жизни, которую вы и описали. Это действительно было.
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги". Поэтому мозги утекли и создают и творят и лечат и учат в европах и америках.
А Украина выклянчивает деньги, чтобы купить то, что создали в том числе бывшие граждане Украины.
От тебя сейчас так совком навоняло, что мне пришлось окно дома открыть
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:36
Frant написав:
Деіндустріалізація
території - продовжується.
Або масове безробіття і відновлення практики 1990-х років (дачі з картоплею), або швидка індустріалізація
країни
ІНДУС ТРІ АЛІ ЗА ЦІЯ!!
"Мой первый слог сидит в чалме, Он на востоке быть обязан. Второй же слог известен мне, Он с цифрою как будто связан."
Оо, тут вже не простий совок, тут Сталіном, п'ятирічкою за три роки пахне, і томіком Айн Рейнд під подушкою.
Дуже шкода, що не закрили всі дотаційні шахти нахрен ще в 90-х і не попилили совкові неефективні заводи, саме тому отримали олігархів і війну зараз як непряме слідство.
Усі найрозвиненіші країни зараз деіндустріалізуються, але може у нас свій особливий шлях ага.
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zerocool
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:45
zerocool написав: Frant написав:
Деіндустріалізація
території - продовжується.
Або масове безробіття і відновлення практики 1990-х років (дачі з картоплею), або швидка індустріалізація
країни
ІНДУС ТРІ АЛІ ЗА ЦІЯ!!
"Мой первый слог сидит в чалме, Он на востоке быть обязан. Второй же слог известен мне, Он с цифрою как будто связан."
Оо, тут вже не простий совок, тут Сталіном, п'ятирічкою за три роки пахне, і томіком Айн Рейнд під подушкою.
Дуже шкода, що не закрили всі дотаційні шахти нахрен ще в 90-х і не попилили совкові неефективні заводи, саме тому отримали олігархів і війну зараз як непряме слідство.
Усі найрозвиненіші країни зараз деіндустріалізуються, але може у нас свій особливий шлях ага.
Не знаю які розвинуті країни деіндистрилізуються, в Німеччині в кожному третьому селі завод який щось виробляє.
Навіть Маска Теслу затягнули під Берлін щоб авто клепав.
Наведіть приклад успішних країн які деіндистрилізувалсь.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:47
rjkz написав:
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги".
сейчас не лучше. Государство щедро платит только чиновникам.
Но есть нюанс. Мозги даны природой человеку чтобы он мог прокормить себя и семью. Мой препод по мат.статистике ходил в таком поношенном костюме, что мне хотелось дать ему взятку (взяток он не брал 3ку ставил просто за наличие конспекта). Чем он питался я не в курсе, но любой ларечник пиво/сигареты зарабатывал в 20 больше и с точки зрения природы использовал свои мозги эффективнее.
Можно в совершенстве знать что то невостребованное и быть нищим. В другой стране, в другом обществе или в другое время это могло быть наоборот востребовано. Но тот препод жил в Украине в 90е. Сознание не определяет бытиё
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:50
Damien написав:
Вы манипулируете моими словами, чтобы добиться в подсчетах приемлемых для себя результатов. Про какие 8-9 лет окупаемости я говорил? Считаем-
1)Цена 20тыс, аренда 100дол, амортизация и простои - возьмем по суперминимуму -10%(на самом деле эта цифра больше). Получаем окупаемость 19 лет. Не 8-9!!!
Ага, тобто вже не 15к квартира, а 20к як мінімум, ого росте.
Які там простої та амортизація, якщо умовні $100 протримаються хоч кілька років, то квартири почнуть здавати порожні навіть без меблів. Все як у Європі, інакше немає фінансового сенсу, меблі з технікою тоді вигідніше розпродати.
І річна ставка окупності в тій же Європі - 3-5%, так, це іноді реально все життя що залишилося. І шось ніхто не дзижчить. Якщо вступимо в ЄС, то і нам таке світить, і ціна 1к квартири при оренді 100 буде 40к, для 150 - 60к.
Хоча конкретно для Києва оренда зараз скоріше дивиться вгору ніж униз, і через рік однозначно буде вищою ніж зараз(а сама нерухомість очевидно буде дешевше), можете скринити прогноз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:53
zerocool написав:
І річна ставка окупності в тій же Європі - 3-5%,
это из-за доступной ипотеки так мало. Она надула цены, а арендный платеж должен оставаться таким же (или ниже), чем ежемесячный взнос по кредиту. Иначе пропадет экономический смысл арендовать, все будут платить ипотеку потому что она дешевле. Грубо говоря цену аренды сбили альтернативным рыночным продуктом.
Но нам их лафа не светит. При высокой учётной ставке, деньги становится выгодно держать в финансовых инструментах (депозиты овгз) а недвижимость - арендовать. Поэтому её стоимость будет падать, а аренда с доходностью расти.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:20
BIGor написав:
Ну остануться чиновники, лендлорды и бьютиблогеры - будут друг другу предоставлять услуги.
да, 21й век - экономика услуг. Утюгами, сковородками и фенами мир обеспечивает Китай, наши не нужны. Чем то высокотехнологичным США, Япония, Германия, Швейцария. А парикмахеры, курьеры, официанты, таксисты пока нужны. Потом их заменят роботы. Всё что зарабатывают металлурги и аграрии через экономику услуг растекается по домохозяйствам.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:22
Damien написав:
Но и покупать новые метры тоже не будут. Вот я - именно такой.
При нынешней цене аренды ширпотребной однушки в сумме от 100 до 150$, цена покупки таковой(не голой, а скаким-то ремонтом и наполнением!!) должна быть около 15 000$. Ну максимум 20 000$. Иначе теряется смысл.
rjkz написав: Damien написав: zerocool написав:
Офігенне пророцтво, надійне як швейцарський годинник.
Є лише пара _невеликих_ проблем
1) Вважається, що ціна оренди буде триматися на рівні $100 роками
2) Вважається що норма окупності має бути 8-9 років, і завжди такою буде
Якщо будь-яка з умов або одразу обидві не виконуються – усі ці прикидки розвалюються.
Вы манипулируете моими словами, чтобы добиться в подсчетах приемлемых для себя результатов. Про какие 8-9 лет окупаемости я говорил? Считаем-
1)Цена 20тыс, аренда 100дол, амортизация и простои - возьмем по суперминимуму -10%(на самом деле эта цифра больше). Получаем окупаемость 19 лет. Не 8-9!!!
2) Цена 20 тыс, аренда 150дол . Получаем окупаемость 12,5 лет.
И это все если купить квартиру готовую под аренду за $20 000!!!! А если за 40тыс???Тогда окупаемость вообще приближается к сроку взрослой жизни человека(за минусом ранней молодости и глубокой старости). Окупаемость - вся жизнь
, нормально?? И еще к этому добавляем риски, пожаров, затоплений, разрушения
То есть квартиры даже по 20 тыс не особо нужны под аренду, по 40тыс - вообще абсурд
А если на это наложить инфляцию доллара?
CPI за прошлый год 8+%! Но это очень причесанная и подогнанная инфляция!
Реальная около 25%!
Причем методику подсчета CPI все время перерисовывают. Когда-то там был биф стейк. Сейчас уже кажется фарш.
Тогда во что выкладывать для защиты от инфляции?
Сейчас растет индекс доллара. Все держат доллар США . Ну и фонду США не продают, индекс держатся по бычьему.
Мне кажется что зимой или в течении 1-2 года опять все улетит биток, платина, серебро .
Инфляция высокая, это показывает что экономика работа лучше чем когда либо.
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