Додано: Нед 07 сер, 2022 16:47

rjkz написав: Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги". Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги".

сейчас не лучше. Государство щедро платит только чиновникам.Но есть нюанс. Мозги даны природой человеку чтобы он мог прокормить себя и семью. Мой препод по мат.статистике ходил в таком поношенном костюме, что мне хотелось дать ему взятку (взяток он не брал 3ку ставил просто за наличие конспекта). Чем он питался я не в курсе, но любой ларечник пиво/сигареты зарабатывал в 20 больше и с точки зрения природы использовал свои мозги эффективнее.Можно в совершенстве знать что то невостребованное и быть нищим. В другой стране, в другом обществе или в другое время это могло быть наоборот востребовано. Но тот препод жил в Украине в 90е. Сознание не определяет бытиё