Додано: Нед 07 сер, 2022 17:52

beee написав: Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни

Лечили люди, несостоявшиеся в реальной жизни.Изобретали люди, несостоявшиеся в реальной жизни.Мой знакомый работал в почтовом ящике, после развала совка директор начал выдавливать сотрудников, чтобы его сын, снявший за копейки все здание института, пересдавал его под офисы.Но мой знакомый и еще несколько человек продолжали работать. 17 грн в месяц.И делали разработки, которые порой щли куда-то, но чаще нет.В какой-то момент, один из бывших сотрудников был назначен консулом в развитую страну и трудоустроил в местные научные институты почти всех, кто чего-то стоил.И что вам сказать?Например, эти люди работали в группе, которая разработала технологию Wi-Fi.Те, кто не состоялся лечя в Украине, лечат в лучших центрах США.Почему-то мой старенький (сейчас, к сожалению, его нет на этом свете)преподаватель строймеханики, "в неопрятной обуви", долго не поддавался предложению преподавать в Бостоне. Но в конце концов уехал. Я видел его фото. В Украине в 1995 он выглядел на 85. В 2007 на фото с друзьями в Сан-Франциско он, загорелый и улыбающийся, выглядел на 60. Я даже не знаю сколько ему было на самом деле.Ну а образование и медицина без тех, кто был недооценен и свалил, находится в глубокой ж.пе, вынуждая тех, кому это небезразлично, валить туда, где есть нормальные медицина и образование.