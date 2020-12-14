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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10183101841018510186>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:24

  zerocool написав:
  Frant написав:Менталітет нації - селяни і сантехніки. І торговці швабрами.
Які не здатні прогнозувати ситуацію на крок вперед. Ця публіка обрала ще тих достойників. Занавєс.

Так, це ж чиста руснява пропаганда, на всі 146%, вони буквально такими словами зараз обробляють людей на окупованих територіях.

А ще до цього сотні років вбивали в голову про смішних недальокіх хахлов і язик сєлюков. При цьому майже всі мізки експортуючи до себе, часто-густо обробивши гулагом як Корольова.

Мутрий нарот - справді недалекий і простий, як кут будинку. 74%.
Обрати їліту, яка 2,5 роки взагалі не готувалась до війни???? Не закупити жодного снаряда за 2,5 роки для української армії??? За 8 років не створити тактичних ракет з дальністю 500-1000 км??
Хто не давав???
Чому повно російських шпигунів на керівних посадах було перед війною?
Чому люди, які жодного дня не служили в армії, очолювали величезні організації???

Не захотіла робити бидляцька тупорила їліта. Клоуни кіношні, дегенеративні. Аби зерном торгувати.
Наслідки всім відомі, і кінець фільму ще не зрозумілий.
"Я увідєл мір в глазах путєна".
"Надо просто перестать стрелять".
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:27

  Frant написав:Як би ти в лютому-березні посидів в твоєму Чернігові під російськими бомбами і снарядами - ти краще зрозумів би цю істину. А то втік до Львова і звідти розписує, що кому робити.

Я сидів під снарядами-бомбами лютий-березень

До Львова не втікав

Тому, за твою брехню натовкав би тобі пику
Із задоволенням
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:29

Frant , можете себя успокаивать тем, что второй срок зеленых вряд ли будет в связи с войной. "Не сбежал" - это сильно мало на фоне остального
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:30

  pesikot написав:
  Frant написав:Як би ти в лютому-березні посидів в твоєму Чернігові під російськими бомбами і снарядами - ти краще зрозумів би цю істину. А то втік до Львова і звідти розписує, що кому робити.

Я сидів під снарядами-бомбами лютий-березень

До Львова не втікав

Тому, за твою брехню натовкав би тобі пику
Із задоволенням

Раніше ти інше писав, тиловий воїн.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:30

Сколько стоит собестоимость сейчас панельки такой как у патриотики?

Без взятки органам , и цена земли за киевом чтобы купить?

Может открыть компанию и строить дома по дешевым ценам типо как уко групп ? акционерное общество .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 07 сер, 2022 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:31

  Damien написав:Frant , можете себя успокаивать тем, что второй срок зеленых вряд ли будет в связи с войной. "Не сбежал" - это сильно мало на фоне остального

Зелені нанесли збитків і втратили більше людей і територій, ніж всі інші президенти, разом узяті.
Проте мутрий нарот може клюнути на відосики небритого перця і знову прогаласувати за кіно. Проте до виборів треба ще дожити. Невідомо, яких дров наламають кіношні херої
Востаннє редагувалось Frant в Нед 07 сер, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:31

  Damien написав:Frant , можете себя успокаивать тем, что второй срок зеленых вряд ли будет в связи с войной. "Не сбежал" - это сильно мало на фоне остального

по этой же причине вряд ли нам дадут серьезные кредиты пока нового президента Западу не покажем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:32

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Ну остануться чиновники, лендлорды и бьютиблогеры - будут друг другу предоставлять услуги.
да, 21й век - экономика услуг. Утюгами, сковородками и фенами мир обеспечивает Китай, наши не нужны. Чем то высокотехнологичным США, Япония, Германия, Швейцария. А парикмахеры, курьеры, официанты, таксисты пока нужны. Потом их заменят роботы. Всё что зарабатывают металлурги и аграрии через экономику услуг растекается по домохозяйствам.

Ничего особо не растекается, что-то оседает на Кипре, что то в Конче-Заспе. А сейчас и метталургия отвалилась, вся надежда на аграрку.

Для барменов, парикмахеров, курьеров, официантов, таксистов нужен платежеспособный средний класс. А у нас досихпор в макдональдс ходят только на праздник.
Вот Вы - успешный бизнесмен - как часто заказываете столик в приличном ресторане?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 17:52

  beee написав:Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни


Лечили люди, несостоявшиеся в реальной жизни.
Изобретали люди, несостоявшиеся в реальной жизни.
Мой знакомый работал в почтовом ящике, после развала совка директор начал выдавливать сотрудников, чтобы его сын, снявший за копейки все здание института, пересдавал его под офисы.
Но мой знакомый и еще несколько человек продолжали работать. 17 грн в месяц.
И делали разработки, которые порой щли куда-то, но чаще нет.
В какой-то момент, один из бывших сотрудников был назначен консулом в развитую страну и трудоустроил в местные научные институты почти всех, кто чего-то стоил.
И что вам сказать?
Например, эти люди работали в группе, которая разработала технологию Wi-Fi.
Те, кто не состоялся лечя в Украине, лечат в лучших центрах США.
Почему-то мой старенький (сейчас, к сожалению, его нет на этом свете)преподаватель строймеханики, "в неопрятной обуви", долго не поддавался предложению преподавать в Бостоне. Но в конце концов уехал. Я видел его фото. В Украине в 1995 он выглядел на 85. В 2007 на фото с друзьями в Сан-Франциско он, загорелый и улыбающийся, выглядел на 60. Я даже не знаю сколько ему было на самом деле.
Ну а образование и медицина без тех, кто был недооценен и свалил, находится в глубокой ж.пе, вынуждая тех, кому это небезразлично, валить туда, где есть нормальные медицина и образование.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:09

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги".
сейчас не лучше. Государство щедро платит только чиновникам.

Но есть нюанс. Мозги даны природой человеку чтобы он мог прокормить себя и семью. Мой препод по мат.статистике ходил в таком поношенном костюме, что мне хотелось дать ему взятку (взяток он не брал 3ку ставил просто за наличие конспекта). Чем он питался я не в курсе, но любой ларечник пиво/сигареты зарабатывал в 20 больше и с точки зрения природы использовал свои мозги эффективнее.

Можно в совершенстве знать что то невостребованное и быть нищим. В другой стране, в другом обществе или в другое время это могло быть наоборот востребовано. Но тот препод жил в Украине в 90е. Сознание не определяет бытиё :D


Мой покойный ныне (от ковида, которого в Украине не видят в упор) друг, написал дипломную работу в 1996. Это была программа контроля натяжения арматурных канатов в ядерных реакторах. Он получил красный диплом, программа пощла на АЭС.
Он до конца жил с больной мамой в панельке на Минской, работая на копеечную украинскую зарплату.
Если-бы жил в развитой стране, то был-бы обеспечен, даже если-бы не умел продавать зонтики во время ливня.
Есть люди, которые умеют что-то создать, а есть люди, которые могут только продавать. Очень нечасто эти качества уживаются в одном человеке.
Поэтому на Западе есть инфраструктура для выявления и развития одаренных детей еще с детства, потом их "ведут" по жизни, давая возможность реализовать именно свои сильные стороны. Этим и отличается высмеянная при совке и потом кремлевскими юмористами американская система образования.
rjkz
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