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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10183101841018510186

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 105
1. Не вище 500
13%
14
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
20%
21
4. 901 - 1000
20%
21
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:26

  proftpd66 написав:Сколько стоит собестоимость сейчас панельки такой как у патриотики?

Без взятки органам , и цена земли за киевом чтобы купить?

Может открыть компанию и строить дома по дешевым ценам типо как уко групп ? акционерное общество .

Думаю, що сама коробка біля $350 m2
Підключення комунікацій ще $300 m2 (з корупційною складовою)
Ремонт ще $300 m2,
Мебель $1K..3K, в залежності від розмірів квартири.
flyman
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  #<1 ... 10183101841018510186
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