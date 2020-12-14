Думаю, що сама коробка біля $350 m2
Підключення комунікацій ще $300 m2 (з корупційною складовою)
Ремонт ще $300 m2,
Мебель $1K..3K, в залежності від розмірів квартири.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 18:26
Думаю, що сама коробка біля $350 m2
Підключення комунікацій ще $300 m2 (з корупційною складовою)
Ремонт ще $300 m2,
Мебель $1K..3K, в залежності від розмірів квартири.
|