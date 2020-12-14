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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:47
rjkz написав:
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги".
сейчас не лучше. Государство щедро платит только чиновникам.
Но есть нюанс. Мозги даны природой человеку чтобы он мог прокормить себя и семью. Мой препод по мат.статистике ходил в таком поношенном костюме, что мне хотелось дать ему взятку (взяток он не брал 3ку ставил просто за наличие конспекта). Чем он питался я не в курсе, но любой ларечник пиво/сигареты зарабатывал в 20 больше и с точки зрения природы использовал свои мозги эффективнее.
Можно в совершенстве знать что то невостребованное и быть нищим. В другой стране, в другом обществе или в другое время это могло быть наоборот востребовано. Но тот препод жил в Украине в 90е. Сознание не определяет бытиё
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:50
Damien написав:
Вы манипулируете моими словами, чтобы добиться в подсчетах приемлемых для себя результатов. Про какие 8-9 лет окупаемости я говорил? Считаем-
1)Цена 20тыс, аренда 100дол, амортизация и простои - возьмем по суперминимуму -10%(на самом деле эта цифра больше). Получаем окупаемость 19 лет. Не 8-9!!!
Ага, тобто вже не 15к квартира, а 20к як мінімум, ого росте.
Які там простої та амортизація, якщо умовні $100 протримаються хоч кілька років, то квартири почнуть здавати порожні навіть без меблів. Все як у Європі, інакше немає фінансового сенсу, меблі з технікою тоді вигідніше розпродати.
І річна ставка окупності в тій же Європі - 3-5%, так, це іноді реально все життя що залишилося. І шось ніхто не дзижчить. Якщо вступимо в ЄС, то і нам таке світить, і ціна 1к квартири при оренді 100 буде 40к, для 150 - 60к.
Хоча конкретно для Києва оренда зараз скоріше дивиться вгору ніж униз, і через рік однозначно буде вищою ніж зараз(а сама нерухомість очевидно буде дешевше), можете скринити прогноз.
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zerocool
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Додано: Нед 07 сер, 2022 16:53
zerocool написав:
І річна ставка окупності в тій же Європі - 3-5%,
это из-за доступной ипотеки так мало. Она надула цены, а арендный платеж должен оставаться таким же (или ниже), чем ежемесячный взнос по кредиту. Иначе пропадет экономический смысл арендовать, все будут платить ипотеку потому что она дешевле. Грубо говоря цену аренды сбили альтернативным рыночным продуктом.
Но нам их лафа не светит. При высокой учётной ставке, деньги становится выгодно держать в финансовых инструментах (депозиты овгз) а недвижимость - арендовать. Поэтому её стоимость будет падать, а аренда с доходностью расти.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 07 сер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:32
vitaliian написав: BIGor написав:
Ну остануться чиновники, лендлорды и бьютиблогеры - будут друг другу предоставлять услуги.
да, 21й век - экономика услуг. Утюгами, сковородками и фенами мир обеспечивает Китай, наши не нужны. Чем то высокотехнологичным США, Япония, Германия, Швейцария. А парикмахеры, курьеры, официанты, таксисты пока нужны. Потом их заменят роботы. Всё что зарабатывают металлурги и аграрии через экономику услуг растекается по домохозяйствам.
Ничего особо не растекается, что-то оседает на Кипре, что то в Конче-Заспе. А сейчас и метталургия отвалилась, вся надежда на аграрку.
Для барменов, парикмахеров, курьеров, официантов, таксистов нужен платежеспособный средний класс. А у нас досихпор в макдональдс ходят только на праздник.
Вот Вы - успешный бизнесмен - как часто заказываете столик в приличном ресторане?
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Додано: Нед 07 сер, 2022 17:52
beee написав:
Преподавали - люди, несостоявшиеся в реальной жизни
Лечили люди, несостоявшиеся в реальной жизни.
Изобретали люди, несостоявшиеся в реальной жизни.
Мой знакомый работал в почтовом ящике, после развала совка директор начал выдавливать сотрудников, чтобы его сын, снявший за копейки все здание института, пересдавал его под офисы.
Но мой знакомый и еще несколько человек продолжали работать. 17 грн в месяц.
И делали разработки, которые порой щли куда-то, но чаще нет.
В какой-то момент, один из бывших сотрудников был назначен консулом в развитую страну и трудоустроил в местные научные институты почти всех, кто чего-то стоил.
И что вам сказать?
Например, эти люди работали в группе, которая разработала технологию Wi-Fi.
Те, кто не состоялся лечя в Украине, лечат в лучших центрах США.
Почему-то мой старенький (сейчас, к сожалению, его нет на этом свете)преподаватель строймеханики, "в неопрятной обуви", долго не поддавался предложению преподавать в Бостоне. Но в конце концов уехал. Я видел его фото. В Украине в 1995 он выглядел на 85. В 2007 на фото с друзьями в Сан-Франциско он, загорелый и улыбающийся, выглядел на 60. Я даже не знаю сколько ему было на самом деле.
Ну а образование и медицина без тех, кто был недооценен и свалил, находится в глубокой ж.пе, вынуждая тех, кому это небезразлично, валить туда, где есть нормальные медицина и образование.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:09
vitaliian написав: rjkz написав:
Выскочки, привезщие из Польщи водку Распутин и сдавшие в ларек имели больше, чем украинское государство платило за "мозги".
сейчас не лучше. Государство щедро платит только чиновникам.
Но есть нюанс. Мозги даны природой человеку чтобы он мог прокормить себя и семью. Мой препод по мат.статистике ходил в таком поношенном костюме, что мне хотелось дать ему взятку (взяток он не брал 3ку ставил просто за наличие конспекта). Чем он питался я не в курсе, но любой ларечник пиво/сигареты зарабатывал в 20 больше и с точки зрения природы использовал свои мозги эффективнее.
Можно в совершенстве знать что то невостребованное и быть нищим. В другой стране, в другом обществе или в другое время это могло быть наоборот востребовано. Но тот препод жил в Украине в 90е. Сознание не определяет бытиё
Мой покойный ныне (от ковида, которого в Украине не видят в упор) друг, написал дипломную работу в 1996. Это была программа контроля натяжения арматурных канатов в ядерных реакторах. Он получил красный диплом, программа пощла на АЭС.
Он до конца жил с больной мамой в панельке на Минской, работая на копеечную украинскую зарплату.
Если-бы жил в развитой стране, то был-бы обеспечен, даже если-бы не умел продавать зонтики во время ливня.
Есть люди, которые умеют что-то создать, а есть люди, которые могут только продавать. Очень нечасто эти качества уживаются в одном человеке.
Поэтому на Западе есть инфраструктура для выявления и развития одаренных детей еще с детства, потом их "ведут" по жизни, давая возможность реализовать именно свои сильные стороны. Этим и отличается высмеянная при совке и потом кремлевскими юмористами американская система образования.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:26
proftpd66 написав:
Сколько стоит собестоимость сейчас панельки такой как у патриотики?
Без взятки органам , и цена земли за киевом чтобы купить?
Может открыть компанию и строить дома по дешевым ценам типо как уко групп ? акционерное общество .
Думаю, що сама коробка біля $350 m2
Підключення комунікацій ще $300 m2 (з корупційною складовою)
Ремонт ще $300 m2,
Мебель $1K..3K, в залежності від розмірів квартири.
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Додано: Нед 07 сер, 2022 19:24
slonomag написав: Евгений Н. написав: Frant написав:
Так, такс.
Московіти відключають Запорізьку АЕС від української електромережі.
З електроенергією можуть у нас бути певні проблеми, особливо зимою.
Коли мільйони любителів грітись електроенергією раптом з'ясують, що немає е/е.
Хтось проіпав найбільшу в Європі атомну станцію. Хто б це міг бути????
Нажаль ситуацiя з вiдключенням цiлком прогнозована. Рано чи пiздно це мало статися. А хто проiпав?
Так ЗАЕС в первую очередь ведь и обеспечивала юг Украины, который сейчас под оккупацией? Ну так если на карту посмотреть. Для Запорожья поидее ведь и ГЕС хватит, у Одессы и Николаева своя Южно-Украинская АЕС есть. Или там все не так просто? Меня просто как жителя Запорожья этот вопрос очень интересует, не хочется зимой без света сидеть...
Хорошо быть умным и обеспеченным знатоком кодов, но физику тоже надо было учить в школе и ВУЗе
Отключить ЗАЭС можно либо как 26.04.86 Чернобыльскую, либо достав стержни разогретые до температуры 1500грд(уран распадается в плутоний и греет стерженёк мама не горюй, «поезд стой рад-два» не пройдёт) и быстро их на территории станции захоронить, либо тупо перекинуть линию в 1Мвольт на Крым чисто или на электролиз водорода из воды Каховки, отрезав провода идущие на Кривой Рог и Запор(алюминиевый завод Шифрина в первую очередь)
В отличие от ТЭС этот «камин с котлом» просто так не вырубается
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